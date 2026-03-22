Romantik tatilden yeni kareler! Buse Terim sevgilisiyle aşk pozlarını paylaştı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş ve bu evliliğinden iki de kızı dünyaya gelmişti. YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞTI Ünlü çift, 10 yıllık birlikteliğin ardından boşanmıştı. Buse Terim, bu ayrılığın ardından hayatına devam etti ve yeni bir aşka yelken açtı. ROMANTİK TATİL Ünlü çift, geçtiğimiz gün romantik bir tatile çıktı. MUTLULUK POZLARIYLA İLGİ TOPLADI Kar tatilinden pozlarını paylaşan Buse Terim, mutluluktan havalara uçtuğu anları takipçilerinin beğenisine sundu. YALNIZ BIRAKMADI Çocuklar için düzenlenen festivale katılan Buse Terim'i Batu Son da yalnız bırakmadı. İşte o tatilden dikkat çeken pozlar... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda sahasında Liverpool'u konuk etmişti. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ve kızı Buse Terim de yer almıştı. Baba-kızın stadyumdaki görüntüleri sosyal medyada ilgi görmüştü. Buse Terim, babasıyla birlikte çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaşarak, 'Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi' notunu düşmüştü. Paylaşımda bir detay daha dikkat çekti. Buse Terim'in sırtında 'Terim' yazılı Galatasaray formasıyla verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı. Galatasaray taraftarları da baba-kızın bu anlarına sosyal medyada yoğun ilgi göstermişti. Öte yandan Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. İlişkilerindeki krizi aşamayan çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' demişti. 35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, 'Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum' ifadelerini kullanmıştı. 'ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ PLANLIYORUZ' Sevgililer Günü planlarının sorulması üzerine ise, 'Abartılı bir program yapmadık. Sakin ve romantik bir akşam yemeği planlıyoruz' diyerek gülümsemişti. Sevgililer Günü paylaşımıyla romantizmin zirvesini yaşayan ünlü isim, takipçilerini kıskandırmıştı. Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde. Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğı Instagram hesabından aşk karelerini peş peşe yayınlamıştı. Terim paylaşımına ise, şu duygu dolu sözleri yazdı. 'Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir. Öte yandan geçen günlerde Buse Terim, ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: 'Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum.'