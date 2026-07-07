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Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'tan yeni aşk karesi...

Geçtiğimiz günlerde ilişkiler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmeyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile romantik bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:21
Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

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Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk son olarak eşi Yazıcı'yla romantik bir paylaşıma imza attı.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Güzel oyuncu eşiyle yan yana çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

"AŞK BENİM İÇİN..."

Öte yandan Pamuk geçen günlerde de 'aşk' ve 'toksiklik' açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle gençlik yıllarındaki ilişki dinamiklerine dair çarpıcı bir tespitte bulunan ünlü oyuncu, gerçek aşk ile toksik duygular arasındaki ince çizgiyi şu sözlerle özetlemişti: "Aşk benim için oğlum ve eşim demek. Gençken aşık olduğumuzda bunun aşk olduğunu sanırız ama toksiktir.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

"AŞK HUZURDUR"

Aşkın çok hali var ama aile huzurdur. Aşk, karşındaki insanı olduğu gibi kabul etmektir. Yaptığın her şeyde birine tamamen güvenmek çok güzel bir his."

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan "karşı cinsle arkadaşlık" konusuna kendi bakış açısını getirmişti.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

"BENİ RAHATSIZ EDERDİ"

Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

HANİFE GÜRDAL-KEMAL AYVAZ

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ve "Yeni hayatıma Hanife Gürdal olarak uyandım" diyerek taze bir başlangıç yapan ünlü fenomen, aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

"SENİNLE ÇADIRDA DA YAŞARIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini esprili bir videoyla duyuran Gürdal, pırlanta yüzüğünü göstererek "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldı. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" ifadelerini kullanmıştı.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Mutluluğunu "Ben evleniyorum haberiniz olsun" sözleriyle duyuran ünlü fenomenden jet hızında sürpriz bir hamle geldi.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

SÜRPRİZ NİKAH SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine yeniden şans veren ikili, önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Okan Kurt, nikahtan hemen sonra taze evlilik pozlarını "Can yoldaşım, eşim" notuyla paylaşırken, taze gelin Hanife Gürdal'ın nikahtan dakikalar sonra sosyal medya hesabında yaptığı o ilk hamle ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Nikahtan hemen sonra tası tarağı toplayıp profil bilgilerini güncelleyen ünlü fenomen, soyadını "Hanife Gürdal Kurt" olarak değiştirerek evliliğini resmileştirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan nikah karelerine magazin dünyasından tebrik mesajları yağdı.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kiloyla ve yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatında yepyeni bir mutluluğa adım attı. Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez nikah haberiyle gündeme geldi.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Daha önce başından 6 evlilik geçen Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

7. kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü tenor ve eşi Çağrı Özsaatçılar'ın bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

CENK TOSUN - ECE TOSUN