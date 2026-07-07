Romantizmin zirvesindeler: Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk karesi...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk son olarak eşi Yazıcı'yla romantik bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu eşiyle yan yana çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sundu. 'AŞK BENİM İÇİN...' Öte yandan Pamuk geçen günlerde de 'aşk' ve 'toksiklik' açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle gençlik yıllarındaki ilişki dinamiklerine dair çarpıcı bir tespitte bulunan ünlü oyuncu, gerçek aşk ile toksik duygular arasındaki ince çizgiyi şu sözlerle özetlemişti: 'Aşk benim için oğlum ve eşim demek. Gençken aşık olduğumuzda bunun aşk olduğunu sanırız ama toksiktir. 'AŞK HUZURDUR' Aşkın çok hali var ama aile huzurdur. Aşk, karşındaki insanı olduğu gibi kabul etmektir. Yaptığın her şeyde birine tamamen güvenmek çok güzel bir his.' Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan 'karşı cinsle arkadaşlık' konusuna kendi bakış açısını getirmişti. 'BENİ RAHATSIZ EDERDİ' Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı: 'İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu.' İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… HANİFE GÜRDAL-KEMAL AYVAZ Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ve 'Yeni hayatıma Hanife Gürdal olarak uyandım' diyerek taze bir başlangıç yapan ünlü fenomen, aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu. 'SENİNLE ÇADIRDA DA YAŞARIM' DEMİŞTİ Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini esprili bir videoyla duyuran Gürdal, pırlanta yüzüğünü göstererek 'Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldı. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım' ifadelerini kullanmıştı. Mutluluğunu 'Ben evleniyorum haberiniz olsun' sözleriyle duyuran ünlü fenomenden jet hızında sürpriz bir hamle geldi. SÜRPRİZ NİKAH SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine yeniden şans veren ikili, önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Okan Kurt, nikahtan hemen sonra taze evlilik pozlarını 'Can yoldaşım, eşim' notuyla paylaşırken, taze gelin Hanife Gürdal'ın nikahtan dakikalar sonra sosyal medya hesabında yaptığı o ilk hamle ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Nikahtan hemen sonra tası tarağı toplayıp profil bilgilerini güncelleyen ünlü fenomen, soyadını 'Hanife Gürdal Kurt' olarak değiştirerek evliliğini resmileştirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan nikah karelerine magazin dünyasından tebrik mesajları yağdı. HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kiloyla ve yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatında yepyeni bir mutluluğa adım attı. Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez nikah haberiyle gündeme geldi. Daha önce başından 6 evlilik geçen Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. 7. kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü tenor ve eşi Çağrı Özsaatçılar'ın bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü. ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR NAZLI BULUM- DORUK KAYA DUA LİPA-CALLUM TURNER OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ