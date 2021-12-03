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Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Sosyal medyayı yaktı geçti güzelliğiyle mest etti

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 49 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia ve diğer ünlü isimlerin değişimi…

Giriş Tarihi: 03.12.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:40 PAYLAŞ