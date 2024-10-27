Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı, Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali sevenlerini üzdü!

Yeşilçam filmlerinden sonra 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile gönüllere taht kurmuştu Tuluğ Çizgen. Daha sonra Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak izledik ve sevdik duayen sanatçıyı. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli hali çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 08:08