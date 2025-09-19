Trend Galeri Trend Magazin Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sıydı... Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sıydı... Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Bir döneme damga vuran dizisi Ruhsar'da canlandırdığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:38
Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Bir dönem "Aldatıldığımı öğrenince o hırsla doğru estetik doktoruna koşmuştum" diyen Tuluğ Çizgen'in estetikli hali oldukça dikkat çekmişti.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

63 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Estetik yaptırdığı görülen eskilerin ünlü yıldızının "son hali" olarak paylaştığı görüntü ise photoshoplu olduğu için, takipçileri tarafından 'yanıltıcı' diye eleştirildi.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!
Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!
Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Gülşen Bubikoğlu'nun unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Ah Nerede' dizi oluyor.

Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Tarık Akan ile başrolünde yer aldığı Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu Zehra karakterini canlandırmıştı.