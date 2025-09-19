Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sıydı... Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali görenleri üzdü!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.