"SABAH kişilere değil gerçeğe odaklanır" Muhabirimiz o haber sonrası sosyal medyada linç edilmişti

Ancak savcılığın açıklamasındaki 'inceleme başlatıldı şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktır' ifadesi enteresan!

Tamam, özel bir soruşturma açılmamış olabilir ama savcının görevi elde ettiği delili incelemek değil mi?

Metehan Baltacı belki doğruları söylüyor ya da yalan söylüyor! Bunu öğrenmek için de savcının delilleri incelemesi gerekiyor.

Özetle Sabah'ın haberinde yalanlanacak ya da soruşturma açılacak bir şey yok!

Aksine bu haberde üzerine gidilmesi gereken konular var!

Eğer bahis soruşturmasında ceza alan bir futbolcunun "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a..." diye mesaj geçtiği tespit edildiyse, bunun incelenmesi gerekmiyor mu?

Neyi silip, neyi eklediler? Ve kim ekledi, kim sildi?

Eğri oturup doğru konuşalım! Bahis soruşturmasında suç nereye uzanıyorsa oraya kadar gidilecek mi?

Yoksa bu soruşturma, büyük takımlar cephesinde sadece ilk 11'de oynamayan ya da bonservis değeri düşük olan futbolcularla mı sınırlı kalacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahis operasyonuyla ilgili mesajı gayet açık:

"Adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez!"