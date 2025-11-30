SABAH’la 40 yılın hikayesi! Hande Doğandemir anlattı: "Çocukken izlediğim insanlarla çalışmak müthiş bir zevk"

"Ekran" sizin hem çocukluk eğlenceniz hem bugünkü mesleğinizin sahnesi. Bu ironiyi hiç düşündünüz mü?

Evet tabii ki. Evde çocukken televizyon karşısında otururken bugünleri hiç düşünmedim. Hatta o zaman izlediğim insanlarla çalışmak müthiş bir zevk.

Hiç çocukluk fotoğraflarına bakarken "analog bir insanmışım ben" hissine kapıldığınız oluyor mu?

Benim şansıma babam çok fotoğrafımı çekmiş, çocukken kendi de meraklıymış fotoğraflamaya. Albümlerce fotoğrafım var, oldukça analog hissediyorum.

1985 kuşağının en belirgin ortak duygusu sizce ne: Sabırsızlık mı, melankoli mi, uyum kabiliyeti mi?

Bütün bir kuşak için geçerli mi bilmiyorum ama tam olarak bu üç özelliği kendim için söyleyebilirim.

"Bizim zamanımızda" diye başlayan cümleler kuruyor musunuz?

Evet kuruyorum tabii, biz çünkü analoğun bitmesine ve teknolojinin başlamasına şahit olan bir nesiliz.

Oyunculukla şöhret arasındaki farkı ne zaman fark ettiniz?

Biraz zamanımı aldı ama tecrübeyle doğru orantılı olarak fark ettim.

Şöhretle ilk kez tanıştığınızda sizi en çok ne şaşırtmıştı?

Herkesin hayatım hakkında söz hakkı olduğunu düşünmesi.

"Hakkımda çok yanlış anlaşılan bir şey var" deseniz, ne olurdu o?

Niyetim, duruşum hayatta hep çok açıktır. Tutarlı olmaya çalışırım, niyetimin haksızca sorgulandığı her an diyebilirim.

Rol dışında olduğunuz zamanlarda en rahat hissettiğin hâliniz nasıl?

Pijamalarımla köpeğimi kucağıma alıp hiçbir şey yapmadan oturduğum anlar.

Bizim çocukluğumuzda "görünür olmak" için yetenek gerekiyordu; şimdi algoritma yeterli...

Üzücü ve yetersiz buluyorum ama zamanın ruhu böyle, ne kadar inkar etsem de, maalesef gerçek bu. Umarım hep beraber gerçek duyguların daha fazla arkasında durabiliriz.



