SABAH’la 40 yılın hikayesi! Hande Doğandemir anlattı: "Çocukken izlediğim insanlarla çalışmak müthiş bir zevk"
SABAH'ın 40. yaşını kutladığı özel sayıda; bu ruhu temsil eden 1985 doğumlu iki kişi buluştuk ve nostaljik bir sohbet gerçekleştirdik. Oyuncu Hande Doğandemir'le eski çocukluk günlerimizi, 90'ların dizi-film karakterlerini, teknolojinin hayatımıza etkisini ve değişen Türkiye'yi konuştuk
Giriş Tarihi: 30.11.2025 15:28