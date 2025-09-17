Sabahtan akşama atv izlendi!

Güneş'in yüzme bilmeden suya atladığını gören Azil de kendini suya attı ve ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Fakat Azil kendine ve duygularına engel olup ve Güneş'ten kendi geri çekti. Bu duruma sinirlenen Güneş, Azil'i korkaklıkla suçladı. Mehmet ise annesinin ısrarı ile kahvaltı masasında Güneş'e evlenme teklif etti.