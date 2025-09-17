Sabahtan akşama atv izlendi!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 16 Eylül Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %4,22 izlenme oranı ve %32,76 izlenme payı, AB Kategorisinde %3,62 izlenme oranı ve %34,52 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,02 izlenme oranı ve %38,85 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. ESRA EROL'DA Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %3,63 izlenme oranı ve %22,18 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. SALI AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ GÖZLERİ KARADENİZ Dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelen Gözleri Karadeniz Tüm Kişiler kategorisinde üçüncü sıraya yerleşerek tüm akşamın 'En Çok İzlenen Dizi'si oldu. GÖZLERİ KARADENİZ'İN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? MEHMET'TEN GÜNEŞ'E EVLENME TEKLİFİ Mehmet'in casus olduğu hala ortaya çıkmamıştır. Dursun ve Asiye Ana, Azil'in Güneş'ten uzak durmasını bu defteri kapatmasını istediler. Asiye Ana, Osman'a Azil'e doğruları anlatmasını istedi. Nermin, Güneş'in okula kiminle gittiğini öğrenmeye çalışırken Havva'yı takip eden Dursun ve Azil'in Mehmet'i öğrenmesi an meselesi haline geldi. Güneş, artık hislerinden kaçamaz hale gelip Azil'in teknesinden suya atladı. Güneş'in yüzme bilmeden suya atladığını gören Azil de kendini suya attı ve ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Fakat Azil kendine ve duygularına engel olup ve Güneş'ten kendi geri çekti. Bu duruma sinirlenen Güneş, Azil'i korkaklıkla suçladı. Mehmet ise annesinin ısrarı ile kahvaltı masasında Güneş'e evlenme teklif etti.