Sabahtan akşama atv izlendi!

Orhan Bey Ve Flavius Yine Karşı Karşıya
Babasının zehrine şifa bulmak için Çavdar Obası'na gelen Orhan Bey, burada Flavius'la karşı karşıya geldi. "Babama neden zehir verdiniz?" diye hesap soran Orhan Bey'e Flavius, "Babanı ben zehirlemedim!" diyerek karşılık verdi. Sözler sonuç vermeyince ikili arasında kıyamet gibi bir cenk başladı. Çatışmanın ortasında hem İlhanlı askerleri hem de Orhan Bey'in alpleri bölgeye ulaştı. Mücadele şiddetlenirken Orhan Bey'in yanıcı maddeyi ateşe vermesiyle İlhanlı askerleri etkisiz hâle getirildi. Kaçacak yer bulamayan Flavius, atına atlayarak bölgeden kaçtı.
Osman Bey'in Sırlı Rüyası
Gördüğü rüyada Orhan Bey'i kurban ettiğini gören Osman Bey, büyük bir acıyla "Ne için kurban ettim seni?" diyerek feryat etti. "Sen söyle… ne için?" diye sayıklayarak uyanan Osman Bey'in ilk sözü, obanın hâli oldu. Ancak kısa süre sonra yeniden fenalaşan Osman Bey için otağda büyük bir telaş yaşandı. Malhun Hatun, durumu fark eder etmez Alaeddin Bey'i otağa çağırdı.
Orhan Bey, Osman Bey'in Şifasını Getirdi
İlhanlı karargâhından türlü mücadelelerle şifayı ele geçiren Orhan Bey, obaya dönerek büyük müjdeyi verdi. Herkesin umutsuzluğa düştüğü bir anda otağa giren Orhan Bey, önce Alaeddin Bey'le karşı karşıya geldi. "Bunu almadan gelmemeye yemin etmiştim," diyerek şifayı Alaeddin Bey'e teslim eden Orhan Bey'in sözleri, herkesi ümitlendirdi. Alaeddin Bey'in şifayı Osman Bey'e içirmesiyle, Bey'in kendine gelmesi büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Osman Bey'in sağlığına kavuşmasına obaya beraber ilan eden iki kardeş verdikleri birlik görüntüsüyle de yüreklere su serpti. Kayı Obası, uzun süredir beklediği bu haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
Boran Bey'in sofrada Allah Türk'e Yar Olsun Türküsü Obaya Moral Verdi
Osman Bey'in iyileşmesiyle birlikte kurulan sofrada yaşanan sohbetler, kardeşler arasındaki tatlı çekişmeler ve yeniden tesis edilen birlik anları, Osman Bey'e büyük bir mutluluk yaşattı. Osman Bey'in "Boran, vur bakalım kopuzun teline!" sözleri üzerine kopuzu eline alan Boran Bey'in seslendirdiği "Allah Türk'e Yar Olsun" türküsü, geceye damgasını vurdu. O anlar, obada hem minnet hem de birlikteliğin huzuru olarak hafızalara kazındı.
