Sabahtan akşama atv izlendi!

Kuruluş Orhan'ın üçüncü bölümünde neler yaşandı?

ORHAN BEY, BABASININ ŞİFASINI DÜŞMANIN BAĞRINDAN SÖKTÜ!

Malhun Hatun Ak Sakallıların Huzuruna Çıktı

Malhun Hatun, obanın istikbali ve evlatlar arasındaki tutum konusunda görüşmek üzere Ak Sakallılar Divanı'na çıktı. Divanda yaptığı konuşmada, Kızıl Elma yoluna gidebilecek kardeşin Orhan Bey olduğunu dile getiren Malhun Hatun, bu düşüncesinin sebeplerini ve gerekçelerini divan üyeleriyle paylaştı.

Savaş Toyunda Gerginlik Zirveye Çıktı

Toplanan toyda Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey'in savaşta ısrar etmesi üzerine söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak hâlinde hareket ettiğine dikkat çekti. "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin, Alaeddin!" sözleriyle uyarısını yaptı. Ancak Şahinşah Bey'in "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." çıkışı, toyda soğuk rüzgârlar estirdi. Tansiyonun giderek yükseldiği anlarda geri adım atmayan Orhan Bey, "Bundan sonra gözüm üzerinizde, görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman !" diyerek hem kararlılığını hem de Kayı'yı birden fazla cephede savaşmaktan koruma iradesini açıkça ortaya koydu.

Fatma Hatun'un Başında Olduğu Kervana Baskın

İnegöl'den getirdiği mühimmatla obaya dönmekte olan Fatma Hatun'un başında bulunduğu kervan, yolda düşman pususuna uğradı. Saldırıyı fark eden Fatma Hatun, savaş düzeni alın talimatını vererek alpları ve bacıyanları savunma hattına çekti. Çetin bir mücadele yaşanırken Yiğit Bey'in yaralanması üzerine kervan geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak düşman takibi sürdürünce, alplar ve bacıyanlar yeniden kuşatıldı.Tam o sırada Orhan Bey yetişti ve saldırıyı bastırarak kervanı kurtardı. Fatma Hatun ise yaralı Yiğit Bey'i obaya yetiştirmek için yola koyuldu.