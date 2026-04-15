Trend Galeri Trend Magazin Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı 68 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamıyor!

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı 68 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamıyor!

Sevda Aktolga, bir dönemin unutulmaz yapımları Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde başta olmak üzere birçok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Bu yapımlarda hayat verdiği Sevda karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, gençlik yıllarındaki doğal güzelliğiyle dönemin en gözde isimleri arasında gösteriliyordu. Hababam Sınıfı serisinde rol aldığında henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Şimdilerde 68 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanıyamıyor...

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 10:06
Sevda Aktolga, bir dönemin unutulmaz yapımları Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde başta olmak üzere birçok filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Bu yapımlarda hayat verdiği Sevda karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özellikle gençlik yıllarındaki doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor ve dönemin "en gözde isimleri" arasında gösteriliyordu.

Ayrıca Gülen Gözler ve Şaban Oğlu Şaban gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde de rol alan Aktolga, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.

Hababam Sınıfı serisinde rol aldığında henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle bugün yeniden gündemde.

İŞTE SON HALİ

Bir dönemin duru güzelliğiyle adından söz ettiren Aktolga'ya adeta yıllar acımadı.

Şimdilerde 68 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son hali ise görenleri şaşırttı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER YEŞİLÇAM YILDIZI İSE MÜGE AKYAMAÇ!

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Müge Akyamaç, 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filmiyle hafızalara kazınmıştı. Filmde, Almanya'ya kaçak yollardan giden Şaban'ın aşkı "Bahar" karakterini canlandıran Akyamaç, zarafeti ve doğal güzelliğiyle o yıllarda büyük beğeni toplamıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen ekranlardan uzak duran Akyamaç, son günlerde sosyal medyada yeniden gündem oldu.

60'lı yaşlarındaki oyuncunun son hali, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Gerek fiziği gerekse sade tarzıyla dikkat çeken Müge Akyamaç için "zamana direnen Yeşilçam yıldızı" yorumları yapılıyor.

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Akyamaç, sık sık takipçilerine fotoğraf paylaşıyor.

Yeşilçam'ın sevilen ismi yaptığı paylaşımlarla da sevenlerinden birçok beğeni ve yorum alıyor.

Yeşilçam filmlerinin hepimizin hafızasında özel bir yeri var. Ancak bazı oyuncular var ki adlarını bilmesek bile hepimizin görünce tanıdığı ve filmleri izlerken gözlerinin aradığı isimler onlar. İşte o oyunculardan biri de Oya Akkartal.

Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde yer alan oyuncunun son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamıyor.

İŞTE SON HALİ!
Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.

İzleyiciler ise hala sempatikliğinden bir şey kaybetmediğini vurguluyor.

Peki Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafizalarına kazındı. Kanun Adamı'nda filmin başında öldürulen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolundeki Tuğrul Meteer'in sevgilisi rolundeydi. Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Züğürt Ağa Filminden
Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.
Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.
Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.
Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

Oynadığı filmler
1984: Uç Güzel Güvercinim
1985: Acımak - Feriha
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Kuyucaklı Yusuf
1985: Züğürt Ağa - Kiraz

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.