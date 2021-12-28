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Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı... Yeşilçam'ın güzeli Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarı ile yine seyirciyi ekrana kilitledi. Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:38
Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarı ile yine seyirciyi ekrana kilitledi.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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