Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yeşilçam’ın güzeli Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.