Trend Galeri Trend Magazin 5 yıllık aşkta mutlu son! Sadakatsiz'in Nil'i oyuncu Nazlı Bulum evlendi

5 yıllık aşkta mutlu son! Sadakatsiz'in Nil'i oyuncu Nazlı Bulum evlendi

Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Nazlı Bulum, yaklaşık beş yıldır aşk yaşadığı Doruk Kaya ile dünyaevine girdi. İşte çiftin mutlu gününden özel kareler...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:50
5 yıllık aşkta mutlu son! Sadakatsiz’in Nil’i oyuncu Nazlı Bulum evlendi

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle tanınan Nazlı Bulum, son dönemde özel yaşamıyla magazin gündeminde öne çıkıyor.

5 yıllık aşkta mutlu son! Sadakatsiz’in Nil’i oyuncu Nazlı Bulum evlendi

Oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir birlikte olduğu kurgucu Doruk Kaya ile evlenerek ilişkisini resmiyete taşıdı.

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Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen çifte, tebrik mesajları yağdı

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İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

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OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

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ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

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MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

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ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

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CENK TOSUN - ECE TOSUN

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AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

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GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

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BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

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ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

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ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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FEDON KALYONCU VE EŞİ
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FEDON KALYONCU VE EŞİ

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IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

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TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

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HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

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KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

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DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

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SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR