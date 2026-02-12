Trend
Sadece futbol değil insanlık dersi! Ünlü teknik direktörden tüm dünyaya Filistin mesajı: "Benim canımı yakıyor"
Ünlü teknik direktör Pep Guardiola, bu kez taktik tahtasında değil, vicdan terazisinde tarih yazdı! Newcastle maçı öncesi Filistin'deki soykırıma karşı sessizliğe karşı konuşan ünlü teknik adam, "Canımı yakıyor, konuşmaya devam edeceğim" sözleriyle ses getirdi. Sahadaki başarılarından öte, bu insani duruşuyla gönülleri fetheden Guardiola'nın tarihi çıkışını Mevlüt Tezel kaleme aldı...
12.02.2026