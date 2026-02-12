Sadece futbol değil insanlık dersi! Ünlü teknik direktörden tüm dünyaya Filistin mesajı: "Benim canımı yakıyor"

ADAM GİBİ ADAM!

Pep Guardiola'nın Newcastle United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki şu açıklaması gündem oldu:

"Yıllardır hiçbir gazeteci bana Filistin'de yaşananları sormadı. Geçen gün yaptığım konuşmayı hatırlattığınız için teşekkür ederim.

Çünkü, sanki bu konuda insanların konuşmasına izin verilmiyor gibi hissediyorum.

Filistin'deki soykırım benim canımı yakıyor. Etkilenmemek imkansız. Ben her zaman buradayım ve konuşacağım."

Birçok şampiyonluğa ve başarıya imza atan ünlü İspanyol teknik direktör, futbolu değiştiren kişi olarak çoktan tarihe geçmişti.

Birçok dünya meselesinde olduğu gibi Filistin'de yaşanan soykırımını dünyaya duyurmada da önemli işler yapan Guardiola'yı ne kadar övsek azdır.

Çünkü o konuştuğunda dinlenen, gündem yaratan bir kişi.

Büyüksün Guardiola.