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Berdan Mardini Şafak Sezer'in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı
Berdan Mardini Şafak Sezer'in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı
Komedi filmlerinin sevilen isimlerinden olan Şafak Sezer, kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti. Sezer'e yakın arkadaşı Berdan Mardini refakatçilik edeceği sırada ünlü türkücü de hastaneye yattı. Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:14