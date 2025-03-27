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Berdan Mardini Şafak Sezer'in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

Komedi filmlerinin sevilen isimlerinden olan Şafak Sezer, kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti. Sezer'e yakın arkadaşı Berdan Mardini refakatçilik edeceği sırada ünlü türkücü de hastaneye yattı. Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:14
Berdan Mardini Şafak Sezer’in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

'Kolpaçino', 'Kutsal Damacana', 'Hababam Sınıfı' ve daha birçok filmde rol alan Şafak Sezer, son olarak sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Berdan Mardini Şafak Sezer’in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

Sezer, geçen günlerde kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti.

Berdan Mardini Şafak Sezer’in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

Ünlü oyuncuya refakatçi olması içinse yakın arkadaşı Berdan Mardini eşlik etti.

Berdan Mardini Şafak Sezer’in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

Berdan Mardini, Şafak Sezer'in doktorunun isteği üzerine kendisinin de kontrolden geçmesini istedi.

Berdan Mardini Şafak Sezer’in refakatçisi olacaktı! Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı

Hürriyet'in yaptığı habere göre, yapılan tetkiklerden sonra Mardini'nin de anjiyo olması gerektiği ortaya çıktı.