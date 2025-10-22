Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Ünlü şarkıcı güzellik sırlarıyla ilgili ipuçları verdi. Ünlü şarkıcı, cildi kırışmasın diye uyguladığı yöntemle ilgili açıklamasıyla sosyal medyada yer aldı. 'CİLDİM KIRIŞMASIN DİYE...' Ünlü şarkıcı, 'Cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum' açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncu Banu Alkan da bir dönem aynı yöntemi uyguluyordu. İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz güzellik sırları... 46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve şimdilerde atv'de ekrana gelen Can Borcu dizisinde boy gösteriyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu. Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor. Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu. Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş. İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor. LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor. FORMUNU BÖYLE KORUYOR Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, 'Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum' diyor. İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler... FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN ASLI ENVER ASLI ENVER ASLI ENVER SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ SILA TÜRKOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR