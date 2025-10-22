Trend Galeri Trend Magazin Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, genç kalmasının sırrını ilk kez paylaştı. Safiye Soyman, verdiği röportajda uyurken dikkat ettiği ipuçlarını paylaştı. İşte ünlü sanatçının o açıklaması!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 21:21
Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Ünlü şarkıcı güzellik sırlarıyla ilgili ipuçları verdi.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Ünlü şarkıcı, cildi kırışmasın diye uyguladığı yöntemle ilgili açıklamasıyla sosyal medyada yer aldı.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

"CİLDİM KIRIŞMASIN DİYE..."

Ünlü şarkıcı, "Cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" açıklamasında bulundu.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Ünlü oyuncu Banu Alkan da bir dönem aynı yöntemi uyguluyordu.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz güzellik sırları...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve şimdilerde atv'de ekrana gelen Can Borcu dizisinde boy gösteriyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

FAHRİYE EVCEN

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

FAHRİYE EVCEN

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

FAHRİYE EVCEN

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

ASLI ENVER

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

ASLI ENVER

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

ASLI ENVER

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

SERENAY SARIKAYA

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

SERENAY SARIKAYA

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

SERENAY SARIKAYA

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

SERENAY SARIKAYA

Safiye Soyman güzellik sırrını açıkladı: Cildim kırışmasın diye…

SERENAY SARIKAYA