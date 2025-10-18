Trend Galeri Trend Magazin Safiye Soyman'ı sahne ışıklarına iten hamle bakın hangi isimden gelmiş! Hayatını değiştiren o adımı atan kişi...

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? Başarılarla dolu olan kariyerinin perde arkasında acılarla dolu bir yaşam mücadelesi veren Soyman'ın keşfedilmesinin arkasında meğer o ünlü isim varmış...

Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:39
Henüz 13 yaşındayken 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman, bu süreçte okumayı hiç bırakmadı.Gizlice ortaokul sınavlarına hazırlandı, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez lise sınavlarına hazırlanarak lise eğitimini de tamamladı.

Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve sınavları başarıyla tamamladı.

13 yaşında yaptığı evlilikten Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olan Soyman, eşi Ziya Akaröz'den 11 yıl sonra boşandı. İlk evliliğinin ardından 1999 yılında Faik Öztürk ile evlenen Soyman, aradığı aşkı Öztürk'te buldu.

EVLAT ACISI ÇEKTİ!

27 Temmuz 2024 tarihinde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, oğlunun vefatının ardından bir süre toparlanamadı.

BAKIN NASIL KEŞFEDİLMİŞ…

Yaşadığı bu zorlu hayatın ona artılarından biri Ankara'da yaşarken Seda Sayan ile evlerinin yakın olmasıydı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ilk doğduğu zamanlarda komşu olan Soyman ve Sayan, uzun yıllara dayanan bir dostluk geliştirdi.

SAHNE HAYATI EN YAKIN ARKADAŞI SAYESİNDE BAŞLADI!

Gelen sahne teklifine yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı tavsiye eden Seda Sayan, Soyman'ın sahne hayatını başlatmış oldu.Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarıyla çok konuşulan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde bulunuyor.

BAŞKA BİR ÜNLÜ İSİM SAYESİNDE KEŞFEDİLEN O KİŞİ:SEDA SAYAN

Türk televizyonlarının "Sabahların Sultanı" olarak hafızalara kazınan Seda Sayan, bugüne dek şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ancak onun yıldızlığa giden yolculuğu hiç de kolay olmadı. Peki Seda Sayan'ı kim keşfetti? Ünlü sanatçı nasıl şöhrete kavuştu? İşte bir düğün salonundan Maksim Gazinosu'na, oradan ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmaya uzanan hikâyesi…

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Ardından uvertürlük yaparak küçük gazinolarda sahneye çıkan Sayan, assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Ancak onun kaderini değiştiren iki önemli isim vardı: Biri dönemin popüler organizatörü Turgut Akyüz, diğeri ise dev yapımcı Türker İnanoğlu.

Seda Sayan'ın Stardust kulübünde assolist olmasını sağlayan sevgilisi Turgut Akyüz, onun sahne kariyerine ivme kazandıran ilk isimdi. Ancak asıl büyük sıçrayış, Türkiye'nin en büyük gazino patronu Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekmesiyle oldu.

Dönemin yüksek ücretli assolistlerinden bunalan Aslan, yeni bir dönem başlatarak ciddi müzik eğitimi olmayan ama sahne ışığı taşıyan isimlere şans vermek istedi.

Türker İnanoğlu'nun önerisiyle Seda Sayan'ı sahneye çıkartan Aslan, onu Harika Avcı ile birlikte eğiterek Maksim Gazinosu'nda assolist yaptı. Bu adım, hem Seda Sayan'ın hem de Türk gazino tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.

Fakat bu hikâyeye ilginç bir detay daha eklendi: Ünlü şarkıcı Kibariye'nin yaptığı bir açıklamaya göre, Seda Sayan'ı ilk o keşfetmişti. Kibariye'nin ifadesiyle, bir gün bir butiğe kazak almaya gittiğinde orada tezgahtarlık yapan Sayan'la karşılaşmış.

Güzelliği karşısında "41 kere maşallah" dediğini belirten Kibariye, "Sen buraya yakışmıyorsun, sesin var mı?" diye sormuş. Azıcık şarkı okuyan Seda Sayan'ın sesinden etkilenen Kibariye, onu alt kadroya almış. Böylece Sedoş'un sahneyle ilk ciddi teması gerçekleşmiş.

Seda Sayan sahnelerde elde ettiği başarıyı albümleriyle perçinledi. 1983 yılında Aysel Gül adıyla çıkardığı ilk albüm "Yandı Pilav Tavası"ndan bu yana onlarca albüm ve hit şarkıya imza attı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Gecelerce Ağlarsın Unutma" gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuğa da el atan Seda Sayan; Yorgun, İmparator, Sırtımdan Vuruldum, Akasya Durağı ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Fakat onu halkın evine sokan asıl şey televizyon sunuculuğuydu. "Sabah Sabah Seda Sayan", "Sabahların Sultanı Seda Sayan"gibi programlarla ekranların vazgeçilmez ismi oldu.

Bugün artık müzikte, televizyonda ve halkın gönlünde taht kurmuş bir figür olan Seda Sayan'ın yükseliş hikâyesi, azim, fırsat ve doğru insanların hayatına girmesiyle örülmüş bir başarı öyküsü olarak dikkat çekiyor.

BABASININ İZİNDEN GİTMEYİ TERCİH ETMİŞ: ŞENER ŞEN

26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ali Şen'in oğludur.

Babası sonraki yılların unutulmaz oyuncusu haline gelen marangoz Ali Şen olan Şener Şen, aslında ilk zamanlar babasının izin gitmeyi tercih etmedi.

Eğitimini Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde tamamlayan Şen, mezuniyetinin ardından Kocaeli'nde öğretmenlik yapmaya başladı.

1950 yılında yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle çareyi İstanbul'a taşınmakta bulan Şen ailesi, Zeytinburnu'nda bir gecekonduya yerleşerek hayatlarına burada devam etmeyi karar verdi.

Babası Ali Şen, Adana'da marangozculuk yaparken sinemayla ilgilenir ve Muammer Karaca'nın desteğiyle sinema oyunculuğuna başladı.

BABASININ İZİNDEN GİTMEYİ O ANA KADAR TERCİH ETMEMİŞ

Kepirtepe Öğretmen Okulu'nu bitiren Şener Şen üç yıl kadar öğretmenlik yapmış ancak öğretmenlik istifa ederek çocukluğundan beri içinde olan sanat aşkı onu tiyatroya yöneldi.

İstanbul'da şehir tiyatrosuna yazılan Şen, babası gibi sinema dünyasına atılmak yerine tiyatro oyunculuğuna gönül verdi.

Öğretmenlikten istifa edip filmlerde asistanlık yapmaya başlayan ve figüran olarak kamera karşısında hiç para almadan 1 yıl boyunca Şehir Tiyatroları'nda çalışan Şen'in ise dönüm noktası Ertem Eğilmez oldu.