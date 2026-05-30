Safiye Soyman'ın en buruk bayramı! Oğlunun mezarı başından paylaştı: “Senden sonra hiç tat vermiyor”

Temmuz 2024'te kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün acısını kalbinde taşıyan Safiye Soyman, bayramda mezarlık ziyaretinden yürek burkan anlar paylaştı. Ünlü sanatçının Harun için yazdığı o not, okuyanların boğazını düğümledi.

Giriş Tarihi: 30.05.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 17:09
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa vermişti.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman gazetecilere, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

EN BURUK BAYRAM...

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, son olarak Kurban Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, yürekleri burkan bir detayı da gözler önüne serdi.

"HEP BURADA BEKLER ONU"

Harun Akaröz'ün vefatından beri mezarının başından bir an olsun ayrılmayan sadık kedisini seven Soyman, "Bak benim güzel çocuğum... Benim güzel kedim gelmiş, abisinin yanında. Neler yapıyor, ne oyunlar yaparmış benim güzel çocuğum... Öldüğünden beri hep yanında çocuğumun, hiç bırakmadı onu" sözleriyle izleyenlerin boğazını düğümledi.

Soyman, "Bak çocuğumun kedileri burada... Hep burada bekler onu" diyerek duygusal anlar yaşattı.

"SENDEN SONRA HİÇ TAT VERMİYOR"

Daha önce yaşadığı büyük acıyı, "Allah kimseye evlat acısı vermesin" cümleleriyle haykıran Safiye Soyman, bu bayramda oğlunun mezarı başından şu yürek yakan notu paylaştı:

"Senden sonra bayram bana hiç tat vermiyor. Sensiz 3. Bayram. Seni çok özlüyorum. Melek oğlum benim. Kedin seni bekliyor."

İşte evlat acısı yaşayan ve hayatlarının en zor sınavını veren diğer ünlü isimler...

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunu kaybetmişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

EBRU ŞALLI

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken 2 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör