Sağlık sorunu yaşamıştı! Yıldız Tilbe son durumu hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde tansiyon sorunu yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yıldız Tilbe, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 07:32
Hayranlarından gelen mesajlar üzerine Tilbe, "Koç gibiyim' dedi.

Ramazan ayının son günlerine doğru bir hüzün çöktüğünü belirten ünlü sanatçı, iftardan sahura neredeyse 3 demlik çay içtiğini de söyledi.

Sahne performansları ve samimi tavırlarıyla her zaman gündemde olan Yıldız Tilbe, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bitkin olduğu gözlerden kaçmayan ve kolundaki tıbbi cihazla dikkat çeken sanatçı, yaşadığı zorlu süreci ve hastanede geçen saatlerini kendine has samimiyetiyle anlatmıştı.

"TANSİYONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hastane çıkışında konuşan Tilbe, sağlık durumu hakkında "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar" açıklamasını yapmıştı.

Halsizliğine rağmen sempatik tavrından ödün vermeyen Tilbe'nin, tetkik sonuçlarına göre bir tedavi planı izleyeceği öğrenildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu haberin ardından, binlerce hayranı ünlü sanatçıya "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

İFTAR SOFRASI DÜZENLENMİŞTİ!

Öte yandan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ramazan ayı öncesinde Gazze için yardım çalışmalarını hızlandırmıştı.

Gazze'de 12 bin kişilik iftar organizasyonu için destek veren sanatçı, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için aracılık talep etmişti.

Tilbe'nin Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir'deki Müslümanlara yardım etmeyi hedeflediği belirtilmişti.

YAPTIĞI YARDIMLARLA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Sanatçı ayrıca Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Dernek, bağışın Gazze'deki yardım kuruluşuna iletildiğini ve çadır kentlerin kurulum sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

"RAMAZAN AYINA KADAR"

Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda alanda molozların kısa sürede temizlendiğini göstererek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken şu notla paylaşmıştı: "Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ İFTARI GERÇEKLEŞTİRDİLER!

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe, Gazze için yaptığı 300 bin dolarlık bağışla başlatılan çadır kent projesinin tamamlanmasını sağlamıştı.

Ramazan ayının ilk gününde ise çadır kentte Filistinliler için ilk iftarın verilmesi planlanmıştı.

Yıldız Tilbe'nin yaptığı bu örnek davranış büyük takdir toplarken, sanatçının yardımları sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu.

Öte yandan ünlü sanatçının geçen günlerde de İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine destek verdiği de ortaya çıkmıştı.

Müziğe adım atmadan önce hem ailesine destek olan hem de hayatın zorluklarını yakından tanıyan Tilbe'nin, o yıllarda edindiği deneyimlerin bugün yaptığı yardımlara da yön verdiği ifade ediliyor.

Bugün ihtiyaç sahiplerine verdiği destekle gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin, gençlik yıllarında ise geçimini sağlamak için tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı gibi pek çok farklı işte çalıştığı biliniyor.

Tilbe gibi zorlu yollardan geçen diğer isim İbrahim Tatlıses olmuştu...

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.