Sahada ve masada kadın rüzgarı! TFF Başkan Vekili Neşe Kavak: "Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır"

"AİLEM BENİM İÇİN GÜÇ KAYNAĞI"

- Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bu yoğunluğunuz içinde ailenize nasıl vakit ayırıyorsunuz?

- Hayatım gerçekten çok yoğun. Aslında bir işte çalışıp sadece iş kadını olsanız hayat belki daha kolay olur. Ama benim çok değişik şapkalarım var. Ne bileyim ben doktorluğa devam ediyorum, sağlık sektöründe faaliyet gösteriyoruz, Academic Group Yönetim Kurulu Başkanıyım, Türkiye İş Kadınları Derneği'nin başkan yardımcısıyım, TFF'de görevim var. Bir yandan da anne kimliğim var. Mehmet ve Hasan Kavak adında iki oğlum var. Hepsinin sorumluluğu ayrı. Allah'tan eşim çok destekçi. Bu dönemde evi tamamen ona bıraktım. Ama pratik bir insanımdır. Onların hayatındaki gelişmeleri yakından takip etmeye özen gösteririm. Çünkü çocuklar için varlığınızı hissetmeleri önemlidir. Kadın hem anne olabilir hem yönetici olabilir. Önemli olan sistemli olmak, destek istemekten çekinmemek ve öncelikleri doğru belirlemek. Aile benim için güç kaynağıdır. Yoğun bir günün sonunda eve dönmek, çocuklarımla konuşmak bana yeniden enerji verir.



"DEVLETİN ATTIĞI ADIMLAR KIYMETLİ"

Devletin attığı adımları da kıymetli buluyorum. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadının güçlenmesine, aile yapısının korunmasına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yürüttüğü sosyal destek programları, farkındalık çalışmaları ve koruyucu mekanizmalar son derece önemli. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını destekleyen projeler, toplumsal dönüşüm açısından stratejik değere sahip. Bu tür çalışmalar sürdürülebilir olduğu sürece sahadaki değişimi daha net göreceğimize inanıyorum.



"KADINLARA BİR MESAJIM VAR"

8 Mart vesilesiyle tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum: Üretmekten, çalışmaktan, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kadın isterse hem anne olur hem lider olur hem bilim insanı olur. Önemli olan kendine inanmak ve vazgeçmemektir. 8 Mart vesilesiyle hayatın her alanında emeği olan, mücadele eden, değer üreten tüm kadınları yürekten selamlıyorum. Kadın güçlenirse toplum güçlenir.