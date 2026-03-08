Trend
Sahada ve masada kadın rüzgarı! TFF Başkan Vekili Neşe Kavak: "Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır"
Futbol dünyasında erkek egemen yapının kırılması kolay değil. Ancak TFF Başkan Vekili ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Neşe Kavak, Türkiye'de ve uluslararası futbol yönetiminde kadın temsili için önemli bir rol üstleniyor. Kavak'a göre güçlü kadın; güçlü aileyi ve güçlü toplumu doğuruyor.
