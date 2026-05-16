Sahalardan milyarderler kulübüne! David Beckham servetiyle ülke tarihini altüst etti! Birleşik Krallık bu rekoru konuşuyor!

İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham, kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Birleşik Krallık tarihine geçti. Açıklanan en güncel verilere göre, David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl kritik bir dönüm noktasını aşarak çifti milyarderler kulübüne taşıdı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 10:41
Her yıl Birleşik Krallık'ın en varlıklı isimlerini belirleyen prestijli Sunday Times Zenginler Listesi'nin sonuçlarına göre, eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı yıldızı David Beckham, ülkesinin ilk milyarder sporcusu unvanını kazandı.

Popüler moda tasarımcısı Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcunun aile serveti, bu yıl yapılan tahminlerle birlikte 1,185 milyar sterline ulaştı.

Bu rekor yükseliş, Beckham çiftini Birleşik Krallık'ın en zengin spor dünyası figürleri listesinde ikinci sıraya yerleştirdi. Listenin zirvesinde ise serveti 2 milyar sterlin olarak öngörülen eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone ve ailesi yer alıyor.

FUTBOLDAN KÜRESEL MARKA ORTAKLIĞINA
Yeşil sahalara veda ettikten sonra iş dünyasında agresif bir büyüme stratejisi izleyen Beckham, 2013 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Bugün 51 yaşında olan eski yıldız, günümüzde değeri 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan futbol kulübü Inter Miami'nin ortakları arasında bulunuyor. Kulüp sahipliğinin yanı sıra küresel dev markaların yüzü ve elçisi olarak da iş birliklerini sürdürüyor.

Ailenin milyarderlik mertebesine ulaşmasında Victoria Beckham'ın da payı oldukça büyük. Dünyaca ünlü Spice Girls pop grubunun eski bir üyesi olarak şöhrete kavuşan Victoria Beckham, müzik kariyerinin ardından kurduğu lüks moda ve kozmetik markasıyla kendi iş imparatorluğunu büyüterek aile servetinin katlanmasında kritik bir rol oynadı.

NELER OLMUŞTU?

Oğulları Brooklyn Beckham'la yaşadıkları aile sorunu ile gündemden düşmeyen David-Victoria Beckham çifti, oğulları Brookyln Beckham'ın doğum gününde sosyal medya hesaplarından sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı.

Eski futbolcu Beckham, oğlunun doğum gününde çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notunu düşmüştü. David Beckham paylaşımına eşini etiketlemeyi ihmal etmemişti.

Victoria Beckham da benzer bir paylaşım yaparak geçmiş yıllara ait bir fotoğraf yayınlamıştı. Ünlü isim paylaşımına şu notu düştü: "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz." Ünlü çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede ses getirmişti.

BECKHAM AİLESİNDE SULAR DURULMUYOR!

Ancak, Brooklyn Beckham, anne-babasının uzattığı bu zeytin dalına karşılık vermemeyi seçerek, yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile kutlamayı tercih etti.

PEKİ TÜM BU SÜREÇ NASIL İLERLEMİŞTİ?

Ünlü futbolcu Sir David Beckham ve moda ikonu Victoria Beckham'ın 26 yaşındaki en büyük oğulları ile aralarındaki gerginlik hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Brooklyn Beckham, ailesiyle yaşadığı gerilimi daha da derinleştirecek bir adım attı.

BABASI İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMEYİ SİLDİRDİ!

Beckham'ın daha önce çapa dövmesinin üzerinde yer alan ve İngilizce'de "baba" anlamına gelen "dad" yazısını sembollerle kapattığı ortaya çıktı. İngiliz basınına konuşan ve Beckham ailesine yakın olduğu belirtilen kaynaklar, David Beckham'ın oğlunun hamlesinin ardından üzgün olduğunu aktardı.

Genç Beckham'ın, babasına ithaf edilen bu sözcüğü bilinmeyen sembollerle örtmesi, İngiliz basınında "ailesini reddetme hamlesi" olarak yorumlandı. Kaynaklar, "Oğlunun yaptığı sert açıklamalar yeterince yaralayıcıydı ancak bu dövme kapatma hamlesi her şeyden daha ağır geldi" ifadelerini kullandı.

Beckham ailesi ile Nicola Peltz cephesi arasında yaşanan ve uzun süredir magazin gündeminde konuşulan aile içi gerilimle ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Gelin- damat ve Beckham ailesindeki tartışmalar alevlenirken, Nicola Peltz'in babası ve milyarder iş insanı Nelson Peltz, konuya dair ilk açıklamada bulunmuştu.

83 yaşındaki yatırımcı, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ailesinin son dönemde gündemde olmasına esprili bir yaklaşım sergilemişti. Kızı ve damadı hakkında yöneltilen soruya, "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Hiç fark etmedim" sözleriyle karşılık vermişti. Ailesine zaman zaman tavsiyelerde bulunduğunu da belirten Peltz, medyanın yoğun ilgisine karşı duruşunu ise "Tavsiyem, basından uzak durmalarıdır" sözleriyle ifade etmişti.

"KIZIM VE DAMADIM HARİKA"

Konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemediğini belirten iş insanı, tartışmaların gündemi meşgul etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızım ve Beckham'lar bambaşka bir konu ve bugün burada bunun haber değeri yok" demişti. Sözlerinin sonunda hem kızı Nicola Peltz'e hem de damadı Brooklyn Beckham'a destek veren Nelson Peltz, çift için iyi dileklerini ise "Ama size şunu söyleyebilirim ki kızım harika, damadım Brooklyn de harika. Onların uzun ve mutlu bir evlilik geçirmelerini dört gözle bekliyorum" ifadeleriyle dile getirmişti.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA GELİNDİ"

Öte yandan konuya dair aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan ilişkisinde "geri dönüşü olmayan bir noktaya" geldiğini açıklamıştı. Kaynağa göre, bardağı taşıran son damla geçtiğimiz hafta yaşandı. Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in David ve Victoria ile olan ilişkilerini onarmak için kapalı kapılar ardında her yolu denedikleri, toplantılar yapmaya çalıştıkları ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

İçeriden bilgi veren kaynak, "Brooklyn ve Nicola açısından bakıldığında, ilişkiyi özel olarak tamir etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak nihayetinde onlara artık güvenmediklerini fark ettiler," ifadelerini kullanmıştı. Çiftin, haklarında çıkan ve "gerçek dışı" olduğunu iddia ettikleri haberleri okumaktan yorulduğu ve bu medya anlatısının kaynağı olarak Beckham çiftini gördükleri iddia ediliyor.

"ARTIK BARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Yaşanan bu güven krizinin ardından Brooklyn Beckham, Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir manifesto yayınlayarak sessizliğini bozmuştu. Ünlü şef, Instagram hikayesinde ailesiyle uzlaşmak istemediğini net bir dille ifade etmişti.

Brooklyn paylaşımında, "Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Hayatım boyunca ebeveynlerim ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti," diyerek David ve Victoria Beckham'ı "performans amaçlı sosyal medya paylaşımları" ve "sahte ilişkiler" yürütmekle suçlaımıştı. Brooklyn'in en ağır ithamlarından biri ise ebeveynlerinin "kendi cephelerini korumak uğruna masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirdikleri" iddiası olmuştu.

DÜĞÜN SKANDALLARI VE "İMZA" KRİZİ

Brooklyn'in ifşaları sadece genel suçlamalarla sınırlı kalmadı; 2022 yılında Nicola Peltz ile yaptığı görkemli düğüne dair şok edici detaylar da paylaşmıştı. Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve Nicola'yı "on birinci saatte" acil bir şekilde yeni bir gelinlik bulmaya zorladığını öne sürmüştü.

Daha da vahimi, Brooklyn düğün öncesinde ebeveynlerinin kendisine baskı yaptığını iddia etmişti. David ve Victoria'nın, oğullarının isminin haklarından feragat etmesi için ona "rüşvet teklif etmeye" ve baskı kurmaya çalıştıkları iddia edilmişti. Brooklyn, bu talebi reddetmesinin ailesiyle arasındaki maddi ve manevi ilişkiyi kalıcı olarak değiştirdiğini belirtmişti.

Ayrıca, Victoria Beckham'ın düğündeki ilk dansı "sabote ederek" 500 davetlinin önünde sahneye çıktığı ve bu durumun çifti büyük bir utanca sürüklediği de iddialar arasında yer almıştı.