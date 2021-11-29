‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Adana’dan ev mi aldı?

' Şahmeran ' isimli projenin çekimleri için bir süredir Adana 'da bulunan Serenay Sarıkaya İstanbul 'a döndü. Sarıkaya, Adana'dan ev aldığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı 'Şahmeran' dizisi için Adana'ya gitmişti. Ocak ayına kadar burada kalacak oyuncunun çiftlik evlerine hayran kaldığı ve bir ev satın almak için arayışta olduğu iddia edilmişti.