‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Adana’dan ev mi aldı?

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen'le aşk yaşaması magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Serenay Sarıkaya'ın otelde konaklamak yerine ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü. Sarıkaya, Adana'dan ev aldığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
'Şahmeran' isimli projenin çekimleri için bir süredir Adana'da bulunan Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü. Sarıkaya, Adana'dan ev aldığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı 'Şahmeran' dizisi için Adana'ya gitmişti. Ocak ayına kadar burada kalacak oyuncunun çiftlik evlerine hayran kaldığı ve bir ev satın almak için arayışta olduğu iddia edilmişti.
Son olarak 'Şahmeran' dizisinin çekimlerinin ara vermesi ile Adana'dan İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya, Etiler'de görüntülendi.
'Şahmeran' dizisiyle ilgili konuşan ve Adana'yı çok sevdiğini dile getiren Sarıkaya, ev aldığı iddialarını yalanladı.