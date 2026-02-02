Trend
Sahne şovu faciaya dönüştü: Dünyaca ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakılıp ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı
İspanya'da rap müziğiyle öne çıkan genç şarkıcı Delaossa, korku dolu anlarla yürekleri ağza getirdi. 33 yaşındaki şarkıcı konserde 20 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü. İşte olay anına ait görüntüler!
Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 11:09