Trend Galeri Trend Magazin Sahne şovu faciaya dönüştü: Dünyaca ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakılıp ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı

İspanya'da rap müziğiyle öne çıkan genç şarkıcı Delaossa, korku dolu anlarla yürekleri ağza getirdi. 33 yaşındaki şarkıcı konserde 20 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü. İşte olay anına ait görüntüler!

Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 11:09
İspanyol rap sahnesinin öne çıkan isimlerinden biri olan Delaossa, Madrid'de verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme bomba gibi düştü.

Delaossa 31 Ocak 2026'da Movistar Arena'da hayranlarıyla bir araya gelmişti. Ancak ünlü şarkıcı performans sergilediği sırada yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir platformdan atlamaya hazırlanırken, emniyet kemerinin kısmen kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Ünlü şarkıcı konserde 20 metre yüksekten düştü | Video

O anlar, 33 yaşındaki şarkıcıyı dinleyemeye gelen izleyiciler tarafından anbean kameralara yansıdı.

Kazanın ardından kısa süre yerde kalan Delaossa, salondaki izleyiciler arasında paniğe neden oldu. Genç rapçi teknik ekip tarafından ayağa kaldırılırken, düşmenin sonucuyla omzunun çıktığı ve vücudunun yan kısımlarında morluk oluştuğu öğrenildi.

Talihsiz kazanın ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yapan ünlü rapçi, tekerlekli sandalyede oturduğu ve omzunun askıda olduğu bir fotoğrafını yayınlayarak, "Teşekkür ederim Madrid, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.