Trend Galeri Trend Magazin Sahnede aşk yaşadılar... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in romantik anları sosyal medyayı salladı!

Her fırsatta birbirlerine olan sevgileriyle magazin gündeminde yer alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu sefer sahnedeki romantik anlarıyla gündeme geldi. Aynı sahneyi paylaşan ünlü çift, birbirlerine olan aşk dolu bakışlarıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 13:49
Hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 62 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini 2022 yılında 37 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten'la yapmıştı.

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

Ancak ikili gelen yorumlara kulaklarını tıkayarak mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Ünlü çift son olarak bir mekanda aynı sahneyi paylaştı.

Seda Sayan'ın sahnesine konuk olan eşi Çağlar Ökten ile ünlü şarkıcının birbirlerine duyduğu hayranlık, kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı. Çiftin gözlerindeki aşk, takipçilerden "Abla çok aşıksın" yorumlarının yağmasına neden oldu.

Seda Sayan Instagram hesabından eşiyle fotoğraf yayınlayıp, 'Sevgilim' notunu düştü.

