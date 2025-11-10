Trend Galeri Trend Magazin Sahnede aşk yaşadılar... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in romantik anları sosyal medyayı salladı!

Her fırsatta birbirlerine olan sevgileriyle magazin gündeminde yer alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu sefer sahnedeki romantik anlarıyla gündeme geldi. Aynı sahneyi paylaşan ünlü çift, birbirlerine olan aşk dolu bakışlarıyla sosyal medyayı salladı.