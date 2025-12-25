Trend Galeri Trend Magazin Sahnede duygusal anlar yaşadı! Ebru Gündeş'ten samimi açıklamalar: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

Sahnede duygusal anlar yaşadı! Ebru Gündeş'ten samimi açıklamalar: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

'Beraber Söylüyoruz' konseptiyle sahneye çıkan Ebru Gündeş, güçlü sesiyle salonu doldururken samimi sözleriyle de izleyicileri duygulandırdı. Yıllar geçmesine rağmen sahne heyecanının hiç değişmediğini dile getiren sanatçı, "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..." ifadeleriyle dikkat çekti.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle üç gün üst üste gerçekleşecek konserlerinin açılışını Maslak'ta bir gösteri merkezinde yaptı.

Misafirlerine; "Dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey şarkı söylemek. Beraber söyler miyiz?" dedi.

İNTERAKTİF KONSER
Konserde misafirler, Gündeş'in Instagram hesabından oylamaya açılan her iki şarkı arasından seçimini yaptı. En çok oy alan şarkı, salondaki led ekranlara yansıtıldı.

Gündeş seyircilerin seçtiği 5 şarkıyı seslendirdi. Konsere gelenler arasında Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi isimler de vardı.

Gündeş'in performansı, salonu dolduran binlerce dinleyicinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok ünlü ismi de adeta etkisi altına aldı.

GÜNDEŞ'E HAYRAN KALDI

Gecenin dikkat çeken konukları arasında yer alan oyuncu Bergüzar Korel, konser boyunca Ebru Gündeş'i büyük bir ilgiyle izledi.

Sahnedeki duruşu ve şarkılara kattığı duyguyla izleyenleri derinden etkileyen Gündeş'e hayranlığını gizleyemeyen Korel, konserin ardından duygularını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Korel'in övgü dolu yorumları kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bergüzar Korel, geçen günlerde de eşiyle birlikte yeni yaşını kutlamıştı.

Kutlamada Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in romantik anları kameraya yansımıştı.

Eşinin öpücükleriyle yeni yaşına giren ünlü oyuncu, bu özel anlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni almış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

İşte magazin dünyasının sevilen diğer ünlü çiftleri!

ORHAN GENCEBAY- SEVİM EMRE

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Gencebay, Sevim Emre'yle olan ilişkisiyle de parmakla gösteriliyor.

1978 yılında dünyaevine giren ve o günden bugüne elleri hiç ayrılmayan çift, birbirlerine olan aşklarıyla adeta herkesi kıskandırıyor.

"SEVGİLİ KADINIM"

Oldukça romantik olduğu bilinen Genecbay, geçen günlerde 51 yıllık eşinin yeni yaşını kutlamıştı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta sanatçı, "Güzeller güzeli gönlümün sultanı! Ey benim hayat arkadaşım, gönlümün yoldaşı! Birbirini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin kolay kolay beraber ve çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum. Senin iyi olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkarı tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Gencebay'dan 51 yıllık hayat arkadaşı Sevim Emre'ye aşk mektubu

ECE SEÇKİN- ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN- NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.