Sahnede duygusal anlar yaşadı! Ebru Gündeş'ten samimi açıklamalar: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."
'Beraber Söylüyoruz' konseptiyle sahneye çıkan Ebru Gündeş, güçlü sesiyle salonu doldururken samimi sözleriyle de izleyicileri duygulandırdı. Yıllar geçmesine rağmen sahne heyecanının hiç değişmediğini dile getiren sanatçı, "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..." ifadeleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 07:17