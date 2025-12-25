Sahnede duygusal anlar yaşadı! Ebru Gündeş'ten samimi açıklamalar: "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..."

"SEVGİLİ KADINIM"

Oldukça romantik olduğu bilinen Genecbay, geçen günlerde 51 yıllık eşinin yeni yaşını kutlamıştı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta sanatçı, "Güzeller güzeli gönlümün sultanı! Ey benim hayat arkadaşım, gönlümün yoldaşı! Birbirini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin kolay kolay beraber ve çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum. Senin iyi olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkarı tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et" ifadelerini kullanmıştı.

