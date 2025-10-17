Trend Galeri Trend Magazin Sahnede talihsiz kaza! Acı içinde kıvrandı ama oyunundan vazgeçmedi: İşte Tolga Güleç'in zor anları...

Sil Baştan" adlı tiyatro oyununun galasında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Başrol oyuncusu Tolga Güleç, performansının en heyecanlı anında talihsiz bir kaza geçirdi. Seyirciler nefeslerini tutarken yaşananları kimse anlamadı ama perde kapandığında her şey ortaya çıktı…

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 17.10.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 06:09
'Sil Baştan' adlı tiyatro oyununun galasında başrol oyuncusu Tolga Güleç talihsiz bir kaza yaşadı.

Güleç, rol gereği sahnedeki masayı kaldırıp yere atınca fırlayan çivilerden biri bacağına saplandı.

Güleç, acı içinde kıvransa da kimseye durumu belli etmeden oyunu tamamladı.

OYUN BİTİNCE HASTANEYE KOŞTU
Başrollerini Tolga Güleç ile Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu, önceki gün Caddebostan'da ilk kez seyirciyle buluştu.

Bir çiftin ilişkilerinde yaşadığı sorunların eğlenceli bir dille anlatıldığı oyun sırasında Güleç kaza kurbanı oldu.

Oyuncu, çılgına dönen bir sevgiliyi canlandırırken, sahnede bulunan masayı havaya kaldırıp yere fırlattı ve o an masanın üzerindeki çivi fırladı.

O çivi, Güleç'in bacağına saplandı.

Finali acılar içinde yapan ünlü oyuncu ışıklar kapanınca topallayarak içeri girdi.

Güleç tedavi için hemen hastaneye koştu.