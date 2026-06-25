Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"MÜZİK TARAFIM BABAMDAN"

Çocukluk yıllarından aşk hayatına, aile bağlarından bilinmeyen özelliklerine kadar samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, özellikle gençlik yıllarında yaşadığı aldatılma hikayesi ve ilişkilerdeki yeni tavrıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarını ve ailesinin müziğe olan etkisini anlatan Göksel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim. Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı. Bayram ziyaretlerinde ailemizde herkes tek tek şarkı söylerdi. Psikoloji istiyordum felsefe okudum."