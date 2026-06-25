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Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Sahnede Teoman'ı taklit etmeye çalışan Göksel, eğlenceli hareketleriyle izleyenleri güldürdü. Performansı sırasında yaşanan o anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:08
Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Hafızalara kazınan 'Acıyor', 'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun' ve 'Baksana Talihe' gibi hitlerin mimarı Göksel, Harbiye'de sevenleriyle buluştu.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Ünlü şarkıcı, Harbiye konserinde sahnede Teoman gibi uzanarak şarkı söylemeyi denemek istedi.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Ancak giydiği elbise nedeniyle bu anı gerçekleştiremeyince kısa bir an duraksadı.

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Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Durumu esprili bir şekilde karşılayan sanatçı, seyircilerden alkış topladı. Yaşanan bu eğlenceli anlar geceye renk kattı.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"ERKEK ŞARKICI OLMAK İSTİYORUM"

Sevilen isim "Bir daha dünyaya gelirsem erkek şarkıcı olmak istiyorum. İstediklerini yapabiliyorlar ya" sözleriyle güldürdü.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Öte yandan geçen günlerde Göksel, katıldığı bir YouTube programına samimi açıklamalarıyla damga vurdu. Başarılı sanatçı, programda özel hayatından çocukluğuna kadar dair daha önce duyulmamış pek çok bilinmeyeni içtenlikle paylaştı.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"MÜZİK TARAFIM BABAMDAN"

Çocukluk yıllarından aşk hayatına, aile bağlarından bilinmeyen özelliklerine kadar samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, özellikle gençlik yıllarında yaşadığı aldatılma hikayesi ve ilişkilerdeki yeni tavrıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarını ve ailesinin müziğe olan etkisini anlatan Göksel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim. Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı. Bayram ziyaretlerinde ailemizde herkes tek tek şarkı söylerdi. Psikoloji istiyordum felsefe okudum."

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"OCAĞI UNUTURUM SEVGİLİMİ UNUTMAM"

Özel hayatı ve ilişkileri hakkında ezber bozan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı bir deneyimi de ilk kez paylaştı:

"Çok unutkanım. Ocağın altını kapatmayı unuturum. Gençken aldatıldığımı çok geç anlamıştım. Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum sevgilimi unutmam."

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"GÖRÜNDÜĞÜM KADAR SAKİN DEĞİLİM"

Karakterinin bilinmeyen yönlerine ve müzik tercihlerine de değinen Göksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok küfürlü müzikleri dinleyemiyorum. Göründüğüm kadar sakin değilim hatta hiperaktifim. Yıllar geçtikçe işkolik bir insana dönüştüm. Çok disiplinli ve meraklı biriyim. Aşil tendonum yırtılınca kick boks'u bıraktım."

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

ALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda bir alışkanlığıyla magazin gündeminde yer almıştı.

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlatmıştı.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Samimi açıklamalarda bulunan Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görülmüştü.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki haftalarda Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" demişti.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Bu isimlerden biri de Demet Şener. Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Ancak Şener bu sefer hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine geldi.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetti.

Sahnede Teoman gibi yatarak şarkı söylemek istedi ama... Göksel’den kahkaha dolu anlar!

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"