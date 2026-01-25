Trend Galeri Trend Magazin Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

MS hastalığı nedeniyle denge kaybı yaşayan Serdar Ortaç, verdiği konserde sahneden yere düşmüştü. Sevenlerini endişelendiren görüntüler sonrasında ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:40
Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

MS ile mücadele eden Ortaç, sağlık sıkıntıları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı, dün akşam verdiği konserde sevenlerine korku dolu anlar yaşattı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'ın o anları izleyenleri endişelendirdi.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması nın ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

"BİR ŞEYİM YOK"

Ünlü şarkıcı takipçilerine şunları söyledi: "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok. Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim"

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

YÜRÜMEKTE DE ZORLANMIŞTI!

Ortaç, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde de yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Ortaç'ın sahneye destek alarak çıkmasından sonra medyadan ünlü şarkıcıya "Ne olmuş böyle?", "Çok geçmiş olsun" mesajları yağdırarak hem endişelerini hem de iyi dileklerini yollamıştı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.