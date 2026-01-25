Sahnede yere kapaklanmıştı! Serdar Ortaç açıklama yaptı

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. MS ile mücadele eden Ortaç, sağlık sıkıntıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü şarkıcı, dün akşam verdiği konserde sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. Konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'ın o anları izleyenleri endişelendirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması nın ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 'BİR ŞEYİM YOK' Ünlü şarkıcı takipçilerine şunları söyledi: 'Konsere çıkıyorum bir şeyim yok. Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim' YÜRÜMEKTE DE ZORLANMIŞTI! Ortaç, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde de yürümekte güçlük çektiği görülmüştü. Ortaç'ın sahneye destek alarak çıkmasından sonra medyadan ünlü şarkıcıya 'Ne olmuş böyle?', 'Çok geçmiş olsun' mesajları yağdırarak hem endişelerini hem de iyi dileklerini yollamıştı. İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları... MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor. Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor. EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı. Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor. SEZEN AKSU 'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil. AJDA PEKKAN 79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor. LADY GAGA Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı. BELLA HADİD Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip. SELENA GOMEZ Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.