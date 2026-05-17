Sahneleri 1 yıl boyunca tamamen bıraktı! Cansever’in sağlık durumu ile ilgili şoke eden açıklama!

"5 HAFTA SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKIYORUM"

Bir ay önce ilik nakli olan ve Almanya'da tedavisi devam eden Cansever'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 5 hafta sonra dışarı çıktı. Cansever, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak takipçilerine şu şekilde seslendi:

"Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin."