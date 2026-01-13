Sahnelerin usta ismi Koray Ergun’a son görev

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Koray Ergun'un cenazesi toprağa verildi. Ergun için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergun'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Ergun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. ACI KAYIP SOSYAL MEDYADAN DUYURULMUŞTU Usta oyuncunun vefatı, ailesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan, 'Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun' paylaşımıyla kamuoyuna duyurulmuştu. BEYNİNDE KİTLE SAPTANMIŞTI Usta oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beyninde kitle tespit edildiğini duyurmuştu. Koray Ergun, o paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: 'Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, 5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı MR sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43 de 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü. 15'inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler. Bu arada bu hastalık yüzünden ankara ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım. Turnelerine katılamayacağımı duyururum. Tüm arkadaşlarım yolu açık, alkışı bol olsun. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm tüm dostlarıma teşekkürler.' KORAY ERGUN KİMDİR? Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Koray Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev aldı. Sadece tiyatro ile sınırlı kalmayıp sinema ve televizyon dünyasında da boy gösteren Ergun, kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza attı.