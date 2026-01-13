Sahnelerin usta ismi Koray Ergun’a son görev

"Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, 5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı MR sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43 de 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü. 15'inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler. Bu arada bu hastalık yüzünden ankara ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım. Turnelerine katılamayacağımı duyururum. Tüm arkadaşlarım yolu açık, alkışı bol olsun. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm tüm dostlarıma teşekkürler."