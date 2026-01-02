Trend
Sahra Işık Aybirdi'nin o paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı! Oğlu Pamir bakışlarıyla büyüledi...
Sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlara ara vermeden devam eden eski Svivor yarışmacısı Sahra Işık, Instagram hesabından yaptığı o paylaşımla adeta magazin gündemini sarstı! Minik oğlu Pamir'in bakışlarını görenler "Maşallah" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:05