Sahur gecesi oruca niyet zafere yemin! Kuruluş Orhan’da Osmanlı’nın zafer günü! Flavıus’un “Allah” sözü hükmü durdurdu

15.Bölümde Neler Oldu?

Sahur Sofrasında Cenge Yemin

Flavius'un kaleye elçi olarak gelişiyle tansiyon yükselirken Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı: "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin." Flavius'un, "Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine Sultan Orhan noktayı koydu. "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız."