Salı gününün en çok izleneni Esra Erol’da!

ESRA EROL'UN DÜNKÜ YAYININDA;

14 Eylül tarihinde Afyonkarahisar'dan kayıplara karışan Medine Kızmaz'dan haftalardır haber alınamıyordu. Anne Hatice Kızmaz, kızını bulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Hatice Kızmaz, kızı Medine'nin Enes Özdemir isimli bir kişi tarafından zorla yanında tutulduğunu iddia etti. Ayrıca, "Eşimle boşanma aşamasındayız. Kızımın amcası onun üzerine kredi çekti. Bu borçların baskısına daha fazla dayanamadı ve evden kaçtı." ifadelerini kullandı. Medine'nin babası Enes Kızmaz ise canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Baba Kızmaz, "Amcası borçları düzenli olarak ödüyordu. Kızım borçlar yüzünden değil, Enes'le birlikte kaçtı." dedi. Hatice Hanım, kızı Medine Kızmaz'ın 5 yaşından beri velayetinin babada olduğunu ve onunla Afyonkarahisar'da büyüdüğünü söyledi. Hatice Hanım, kızının kaybını baba tarafından değil, kendi kardeşinden duyduğunu söyledi. Anne Enes'e ulaşınca Medine'nin yanında olduğunu kabul etti.