Salı gününün en çok izleneni “Esra Erol’da"

Gözde Demirbaş, "Eşimin Hazal Günay ile sık sık iletişimde olduğunu fark ettim. Eşime doğum gününde mesaj attığını gördüm. Ama eşime bir şey demedim sustum. Eşimin çalışanıyken, bir anda bizim iş ortağımız oldu. Eşim de benim ona bir duygum yok sadece iş için çevresi işime yarıyor diyerek beni kandırıyordu. Beş yıllık evliyim eşim bana bir ayakkabı almamıştır ama Hazal'a özel harcamalar yapmak istediğini yazdığı mesajları gördüm." dedi.