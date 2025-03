ÜNLÜ SANATÇIDAN AÇIKLAMA

Hastaneye kaldırılan ve kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu olan Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği ileri sürülmüştü. Ünlü sanatçıdan akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama geldi. Kişisel sayfasında paylaşım yapan Deniz, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili #bingürsönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.