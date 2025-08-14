Trend
Galeri
Trend Magazin
Samar Dadgar'ın şiddet iddiası ortalığı iyice alevlendirdi! Kadriye Deniz dava açacağını duyurdu! Özcan Deniz'den jet yanıt geldi
Samar Dadgar'ın şiddet iddiası ortalığı iyice alevlendirdi! Kadriye Deniz dava açacağını duyurdu! Özcan Deniz'den jet yanıt geldi
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kayınvalidesi Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialar karşısında Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından dava açacağını duyurdu. Hemen ardından Özcan Deniz'den annesine jet yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 15:47