Samar Dadgar’ın şiddet iddiası ortalığı iyice alevlendirdi! Kadriye Deniz dava açacağını duyurdu! Özcan Deniz’den jet yanıt geldi

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu.

"UĞURSUZ SAMAR ÖZCAN'A AKIL VERİYOR"

Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor.

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİM"

Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah. Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.