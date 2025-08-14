Trend Galeri Trend Magazin Samar Dadgar'ın şiddet iddiası ortalığı iyice alevlendirdi! Kadriye Deniz dava açacağını duyurdu! Özcan Deniz'den jet yanıt geldi

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kayınvalidesi Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialar karşısında Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından dava açacağını duyurdu. Hemen ardından Özcan Deniz'den annesine jet yanıt geldi.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 14.08.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 15:47
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşıyor. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları derken aldı gitti.

Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu.

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'a hakaret edip kendisini ölümle tehdit eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme, Ercan Deniz'e iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.

"GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

Önceki gün de bir magazin programına konuk olan Ercan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum" ifadelerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir" diyen Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu.

"UĞURSUZ SAMAR ÖZCAN'A AKIL VERİYOR"

Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor.

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİM"

Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah. Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Dün Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini açıkladı.

"BEN VEDAMI HAYATTAYKEN YAPTIM"

"Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde; 'evlat' değil, 'el ' kalır geriye... ihanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm; kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti... Çıkar için birleşenler... Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm çınar gibi kök salıp, büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı. Ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, şimdi de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan herkesi şoke eden bir şiddet iddiası geldi. Anne Kadriye Deniz, istemediği gelini Samar Dadgar'a şiddet uyguladı.

"ANNESİNDEN VE KIZ KARDEŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ"

Gazeteci Mehmet Üstündağ, geçen aylarda "Samar hakkında şunu duyduk, bana anlatanlar şöyle söyledi:

Feyza Hanım'dan olan oğluna Samar çok iyi bakıyormuş ama son zamanlarda Feyza Hanım'a gidip gelmeye başladığı için çocuk, Samar'a karşı dolduruşa getirilmiş. Samar da daha önce Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorunlar yaşamış. Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şişlikler var. Bunlar bana anlatılanlar. Samar, Özcan Bey'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş." sözlerini kullanmıştı.

İstenmeyen gelin olarak gösterilen Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.Dagar sosyal medya hesabından ağızları açık bırakacak ifadeler kullandı.

"KİMSE BANA BÖYLE KÖTÜ SÖZLER SÖYLEMEMİŞTİ"

"Özcan ailesine karşı başta beni uyarmıştı, 'Mesafeni koru, bunlar böyle" diye. Gel zaman git zaman asla geçmişi olmayan kavga kıyamet olmadan her şey sıradan ve normalmiş gibi bir günde Yurda Hanım'a 'Günaydın' dedim. Kendisi bana kendine yakışan bir üslup ile 'Günaydın o... seni F'dan beter edeceğim, defol git buradan' dedi. Şoka uğradım daha önce kimse bana böyle kötü sözler söylememişti. Telefonumu da masaya bırakmıştım. Benimle böyle konuşamazsınız deyip odaya gittim. O sırada Özcan banyoya giriyordu, ona durumu anlattım. 'Hazırlan çıkacağız, gideceğiz buradan' dedi. Sonra telefonumu aşağıda unuttuğumu hatırladım, indim telefonu aldım tam merdivenden çıkıyordum, Yurda bana deli gibi bağırdı. 'Bana küfür edemezsin' dedi, o an bir komplonun içinde olduğumu anladım."

'YERE DÜŞTÜM HER YER KAN OLDU'

"Sonra ona 'Allah'tan kaydettim terbiyesizliğini' dedim. Tam yukarı çıkacakken eşimin annesi merdivende önümü kesmeye çalıştı. Beni merdivenden aşağı atacaktı. Elinin altından kaçtım, odaya girdim sonra kapıyı tekmeleyerek açtı ve kapı kafama geldi, yere düştüm her yer kan oldu, kulaklarım çınlamaya başladı. Ben yerde yatarken karnımı tekmeleye başladı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım."

DAVA AÇIYOR

Dadgar'ın iddialarının ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz dava açacağını açıkladı.

"DİNGONUN AHIRINA ÇEVİRDİNİZ"

Ardından Özcan Deniz de, "Aç bakalım. İyice dingonun ahırına çevirdiniz" diyerek karşılık verdi.

Özcan Deniz'in aile hayatındaki polemikler hız kesmeden sürerken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında 40 sayfalık bir paylaşım yaptı. Annesi ve abisi Ercan Deniz'i hedef alan açıklamaları adeta şok etkisi yarattı.

Kendisinden çalınan 40 yılın hatırına 40 paylaşım yapan Deniz, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZCAN DENİZ'İN AÇIKLAMALARI!

