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Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta yönetmenlerinden Bülent Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi. "Kuzenlerim", "Eyvah Kızım Büyüdü" ve birçok sevilen projeye yönetmen olarak imza atan Özdural'ın vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Kariyeri boyunca Türk televizyonu ve sinemasına önemli katkılar sağlayan deneyimli ismin kaybı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 09:13
Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!

Türk sinema ve televizyon sektörünün deneyimli yönetmenlerinden Bülent Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi. "Kuzenlerim", "Eyvah Kızım Büyüdü", "Ateşle Barut" başta olmak üzere birçok sevilen yapımın yönetmenliğini üstlenen Özdural'ın vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!

Meslek hayatı boyunca kamera arkasında önemli projelere imza atan Özdural, televizyon ve sinemaya kazandırdığı eserlerle geniş bir izleyici kitlesinin takdirini topladı. Farklı türlerde gerçekleştirdiği yapımlarla Türk ekranlarının unutulmaz isimleri arasında yer alan usta yönetmen, sektöre yaptığı katkılarla hafızalarda iz bıraktı.

Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!

Özdural, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema alanında da başarılı çalışmalara imza attı. "Kuzenlerim", "Eyvah Kızım Büyüdü" ve "Ateşle Barut" gibi yapımların yanı sıra "Özlenen Şafak", "Umut Yolcuları" ve "Ya Çıkarsa" filmleriyle de sinemaseverlerin karşısına çıktı.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör