Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!

Özdural, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema alanında da başarılı çalışmalara imza attı. "Kuzenlerim", "Eyvah Kızım Büyüdü" ve "Ateşle Barut" gibi yapımların yanı sıra "Özlenen Şafak", "Umut Yolcuları" ve "Ya Çıkarsa" filmleriyle de sinemaseverlerin karşısına çıktı.