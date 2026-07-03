Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Bülent Özdural 78 yaşında hayatını kaybetti!
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta yönetmenlerinden Bülent Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi. "Kuzenlerim", "Eyvah Kızım Büyüdü" ve birçok sevilen projeye yönetmen olarak imza atan Özdural'ın vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Kariyeri boyunca Türk televizyonu ve sinemasına önemli katkılar sağlayan deneyimli ismin kaybı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 09:13