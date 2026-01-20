Trend
Sanat camiasının buluşma noktasıydı... Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki mülkleri satışa çıkarıldı! Oteli 85 milyon, evi 50 milyon...
Türk sinema ve tiyatro tarihinin efsanevi isimlerinden Tuncel Kurtiz'in yaşamının son dönemlerini geçirdiği Kaz Dağları'ndaki "Zeytinbağı" evi satışa çıkarıldı. Sanatçının anılarıyla özdeşleşen Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'ye, aynı arsa üzerindeki özel konutu ise 49 milyon 750 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Sanatçının kendi emeğiyle inşa ettiği ve hayata gözlerini yumduğu bu özel mekân, yıllar boyunca sanatçıların ve entelektüellerin bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası oldu. Sadece bir konaklama alanı olmanın ötesinde, kültür, sanat ve yaşamı bir araya getiren Zeytinbağı, taşıdığı manevi değerle de dikkat çekiyor.
