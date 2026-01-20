Sanat camiasının buluşma noktasıydı... Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları’ndaki mülkleri satışa çıkarıldı! Oteli 85 milyon, evi 50 milyon...

Bölgenin Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip yerlerinden biri olması, Zeytinbağı'nın sanat, gastronomi ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bu alan, sanatçılar, yazarlar ve doğaseverler için eşsiz bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Evin sunduğu sakin atmosfer, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.