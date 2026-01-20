Trend Galeri Trend Magazin Sanat camiasının buluşma noktasıydı... Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki mülkleri satışa çıkarıldı! Oteli 85 milyon, evi 50 milyon...

Türk sinema ve tiyatro tarihinin efsanevi isimlerinden Tuncel Kurtiz'in yaşamının son dönemlerini geçirdiği Kaz Dağları'ndaki "Zeytinbağı" evi satışa çıkarıldı. Sanatçının anılarıyla özdeşleşen Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'ye, aynı arsa üzerindeki özel konutu ise 49 milyon 750 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Sanatçının kendi emeğiyle inşa ettiği ve hayata gözlerini yumduğu bu özel mekân, yıllar boyunca sanatçıların ve entelektüellerin bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası oldu. Sadece bir konaklama alanı olmanın ötesinde, kültür, sanat ve yaşamı bir araya getiren Zeytinbağı, taşıdığı manevi değerle de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:37
Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz'in, hayatının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki Zeytinbağı mülkleri satışa sunuldu. Aynı arsa üzerinde yer alan Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'den alıcı beklerken, sanatçının uzun yıllar yaşadığı özel konut için belirlenen satış bedeli 49 milyon 750 bin TL olarak açıklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde yer alan bu taş mimarili yapı, 3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş ve hem butik otel hem de sanat merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. 8 odalı otel, bir restoran, geniş avlular ve farklı sosyal alanlarıyla dikkat çeken yapı, aynı zamanda sanatçının felsefi ve kültürel mirasını yansıtan bir yaşam alanı olarak da tanımlanıyor.

Emlak ilanlarında bu özel mülkün "sadece bir otel" değil, bir yaşam sanatı simgesi olduğu vurgulanarak, "Bir filozofun dokunduğu, bir sanatçının yaşattığı, bir halk ozanının nefesiyle şekillenmiş bir yaşam alanı" ifadesiyle sanatçının mirasına atıfta bulunuluyor.

Tuncel Kurtiz'in sanat dünyasına kattığı derinlik ve doğaya olan tutkusu evin her köşesinde hissediliyor. Bu özel mülk, felsefi ve sanatsal bir bakış açısının hayata geçirilmiş halini sunuyor.

Bölgenin Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip yerlerinden biri olması, Zeytinbağı'nın sanat, gastronomi ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bu alan, sanatçılar, yazarlar ve doğaseverler için eşsiz bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Evin sunduğu sakin atmosfer, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Zeytinbağı evi, randevu usulüyle gezilebilen bir mülk olarak satışa sunulmuş. Potansiyel alıcıların, profesyonel bir çerçevede süreci ilerletmesi sağlanıyor.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz, 1 Şubat 1936'da Kocaeli'de doğdu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan sanatçı, hukuk, filoloji, felsefe ve sanat tarihi gibi farklı bölümlerde eğitim aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi. 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlayan Kurtiz, Türk sinemasının başyapıtları arasında yer alan "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla tanındı.

2009 yılında "Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Karaeski" karakteriyle yeni kuşakların sevgisini kazanan Kurtiz, Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

