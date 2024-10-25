Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısına, sanat camiası büyük tepki gösterdi. Bergüzar Korel, "Teröre ve sebep olanlara lanet olsun. Çok üzgünüm ve öfkeliyim, Başımız sağ olsun!", Ceren Benderlioğlu, "Terör ve bölücülük bu ülkede çok fazla eve ateş düşürdü. Türkiye bölünmez bir bütündür!" dedi. Hadise ve Ziynet Sali, şehitlerimize rahmet dilerken, Ezgi Mola "Teröre lanet olsun, Yapanlar yok olsun" diye konuştu. Nebahat Çehre ise "Hiçbir güç bizi yıkamaz, terörü lanetliyorum" yorumunu yaptı.