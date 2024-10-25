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Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısına, sanat camiası büyük tepki gösterdi. Bergüzar Korel, "Teröre ve sebep olanlara lanet olsun. Çok üzgünüm ve öfkeliyim, Başımız sağ olsun!", Ceren Benderlioğlu, "Terör ve bölücülük bu ülkede çok fazla eve ateş düşürdü. Türkiye bölünmez bir bütündür!" dedi. Hadise ve Ziynet Sali, şehitlerimize rahmet dilerken, Ezgi Mola "Teröre lanet olsun, Yapanlar yok olsun" diye konuştu. Nebahat Çehre ise "Hiçbir güç bizi yıkamaz, terörü lanetliyorum" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 25.10.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 06:33
Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Sanat dünyasının ünlü isimleri Ankara'da yaşanan saldırı sonrası, sosyal medyada terörü lanetledi. Ünlüler "Türkiye bölünmez bir bütündür. Acımız büyük olsa da kararlılığımız daha büyük. Dimdik ayaktayız. Boyun eğmeyeceğiz" diyerek birlik mesajı verdi.

Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Önceki gün saat 15.20 sularında 1'i kadın 3 teröristin TUSAŞ'ın nizamiye girişinde gerçekleştirdiği saldırıya sanat camiasının ünlü isimlerinden de lanet mesajları yağdı...

Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Hadise, Ceylan, Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Sibel Can, Nebahat Çehre, Ebru Gündeş, Alişan gibi isimler "Teröre lanet olsun" diyerek şehitlerimize baş sağlığı mesajları yayınladı.

Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Ceren Benderlioğlu ise sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "Maalesef ne yaşadığımızıyüzyıla ne de bu topraklara yakışmayan acı bir olay.Terör ve bölücülük bu ülkede çok fazla eve ateş düşürdü. Türkiye bölünmez bir bütündür. Dün bu elim olayda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dilerim."

Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Murat Han ise "Biricik olduğumuzda hiçbir güç bizi yıkamaz. Acımız büyük ama kararlılığımız daha da büyük. Teröre boyun eğmeyeceğiz. Barış ve huzur için sonuna kadar dimdik ayakta duracağız" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

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