Sanat dünyası terörü lanetledi! Hiçbir güç bizi yıkamaz!

Ceren Benderlioğlu ise sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "Maalesef ne yaşadığımızıyüzyıla ne de bu topraklara yakışmayan acı bir olay.Terör ve bölücülük bu ülkede çok fazla eve ateş düşürdü. Türkiye bölünmez bir bütündür. Dün bu elim olayda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dilerim."