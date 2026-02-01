Sanat dünyası yasta! Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Fatih Ürek'ten sevenlerini yasa boğan haber geldi. Günlerdir hayata tutunmak için mücadele eden sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 59 yaşındaki Ürek, yaşamını yitirdi. Acı haberi, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv yayımladığı yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Siliv, yaptığı açıklamada, '20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerliğini yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek'i, 4 buçuk aylık yoğun mücadele sonrası kaybettik' ifadelerine yer verdi. BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek bugün toprağa veriliyor. Ürek'in menajeri Mert Siliv, hayatını kaybeden şarkıcının cenaze programı hakkında bilgi verdi. Fatih Ürek'in cenazesi, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kalp krizi sonrası hastanede 15 Ekim'den itibaren tedavi görmeye başlayan Fatih Ürek önceki gün yaşamını yitirmişti. MİLYONLARIN KALBİNDE İZ BIRAKTI Sahne enerjisi, kendine has tarzı ve televizyon programlarıyla milyonların sevgisini kazanan Fatih Ürek'in vefatı sevenlerini hüzne boğdu. VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI Vefat eden Fatih Ürek'in çok merak edilen vasiyeti ortaya çıktı. 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında içten açıklamalarda bulunan Ürek, kendisine bir belgesel teklifi yapıldığını açıklamış ve bu süreçte vasiyetinden de söz etmişti. ''HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY'' Ünlü sanatçı 'Vasiyetini yazdın mı?' sorusuna; '' Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba'' yanıtını vermişti. ''GÖNLÜMÜ ÇOK KIRDILAR'' Ürek, sohbetin devamında kendisine yöneltilen ''Bana bir şey olursa şunlar mezarıma gelmesin diyeceğin insanlar var mı'' sorusuna ise; ''Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım'' diye konuşmuştu. SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU 'HER ŞEYDEN ÇOK SIKILDIM' 'YAŞAMAK İSTEMİYORUM' Ürek'in katıldığı başka bir söyleşi programında ise söylediği 'Yaşamak istemiyorum' sözleri ölümüm ardından sosyal medya da gündem oldu. Fatih Ürek'in 'Yaşamak istemiyorum' sözleri ölümün ardından gündem oldu | Video 'ZEMZEM SUYU İÇİRDİM, YÜZÜNÜ YIKADIM' Ürek'in menajeri ünlü ismin son anlarını anlattı. Mert Siliv, vefatı esnasında Fatih Ürek'in yanında bulunduğu ve kendisine zemzem suyu içirip yüzünü yıkadığını açıkladı. Siliv,, 'Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi' dedi. Fatih Ürek'in menajeri son anlarını anlattı... 'Zemzem suyunu içirdim, yüzünü yıkadım' | Video FATİH ÜREK KİMDİR? 59 yaşında hayata gözlerini yuman Ürek'in hayat hikayesi merak konusu oldu. Fatih Ürek 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Kasap olan babası üç kız çocuğun ardından doğan oğlu için 40 büyükbaş hayvan kesmiş ve komşularına dağıtmıştı. BABASI 40 HAYVAN KESTİ, ANNESİ ONA TARİHİ BİR İSİM VERDİ Fatih Ürek'in doğumu ailede büyük sevinç yaratmış, annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş; bu nedenle göbek adı da 'Sultan Mehmet' olmuştu. Fatih Ürek'İn ailesi o daha 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Ne yazık ki babasının işleri kötü gitmeye başladı ve en sonunda iflas ederek dükkanını kapatmak zorunda kaldı. BABASI İFLAS EDİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ Fatih Ürek, evin tek erkek çocuğu olarak daha 6 yaşında çalışmaya başlamış, sanat hayatı başlamadan önce büyük sıkıntılar çekerek kumaşçılarda, kuşçularda, mobilyacılarda, züccaciyecilerde çalışmak zorunda kalmıştı. KORKUDAN FELÇ GEÇİRDİ İflas edip zor duruma düşen babası alkol batağına düşüp annesine şiddet uygulamaya başlamıştı. Fatih Ürek çocukken bir gün babası annesini döverken korkudan felç geçirdiğini anlatmıştı. Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve 20 yaşına kadar bu tiyatroda çalışmıştı. Ünlü şarkıcı Mahir Canova'dan dersler aldı ve bu yıllarda bir başka ünlü oyuncu Erkan Can da ona destek çıkarak oyunculuk kariyeri konusunda akıl hocalığı yaptı. Tiyatroda çalışırken çok mutlu olan ancak geçimini sürdürmekte zorlanan Fatih Ürek şansını müzik sahnesinde denemeye karar verdi ve Bursa'da çeşitli mekanlarda sahneye çıkmaya başladı. MÜZİK HAYATINA DOKUNDU, HER ŞEY DEĞİŞTİ İlk albümü 'Yaktı Yaktı' 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantezi ve pop müzik tarzındaki şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Hala Hala', 'Hayde' gibi şarkılarıyla tanındı. Sahne kadar ekranda da isim yapan Fatih Ürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yılları arasında 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek yarışmasının sunuculuğu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri/sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında da popüler oldu. MİDE AMELİYATI YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayati bir tehlike atlatan Fatih Ürek hızla kilo verse de sağlığı ilk olarak o dönemde bozulmaya başlamıştı. TAZİYE MESAJLARI ARD ARDA GELDİ Türk sahne ve eğlence dünyasının en renkli simalarından biri olan Fatih Ürek'in vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. Yaklaşık üç buçuk aydır süren yaşam mücadelesini kaybeden sanatçının ardından, dostları ve meslektaşları yayınladıkları mesajlarla sadece bir müzisyeni değil, çok sevilen bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaştı. SEDA SAYAN 'Allahın rahmeti üzerine olsun canım kardeşim Mekanın cennet olsun Fatihim' EMEL SAYIN ALİŞAN Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile olan karelerini bir araya getirerek duygusal bir veda mesajı yayınladı. DEMET AKALIN