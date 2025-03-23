Sanat dünyası yasta! Filiz Akın’ın sessiz vedası yürekleri dağladı!

SANAT DÜNYASI YASTA

TAMER YİĞİT: Filiz'le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AJDA PEKKAN: Canım Filiz'im... Can dostum... Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey... Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Benim zarif beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum... Ah Filiz'im, ah...

Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim bunu kabul etmiyor. Fatma'nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak...

Filiz'im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin...

Işığın hep parlayacak, canım arkadaşım. Mekânın cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.