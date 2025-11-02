Sanatçılara sorduk: Yapay zeka mesleğinizi elinizden alacak mı? "Sanatın özü sanatın hala insanda"

BURAK SERGEN / OYUNCU

YAPAY ZEKA BAŞIMIZA DERT AÇACAK GİBİ

Son dönemde yapay zeka ile ilgili pek çok haber izliyoruz. Yani bunların hepsini izledim, gördüm, görsellerine baktım fakat oyunculuğa kadar geleceğini hiç zannetmiyordum. Hele hele Zürih Film Festivali'nde tanıtılan o yapay sinema oyuncusu... Yani şimdi oyunculuk aslında metotlarla işleyen bir iştir. Yani okullarda işte Stanislavski metodu, Grotowski metodu, biz hep bu epik tiyatro, klasik tiyatro, antik tiyatro, modern tiyatro bu akımları biliriz. Bunlardan örneklerle sahneye çıkarırız her sınıfta, yani birinci sınıfta ayrı, ikinci sınıfta... Şöyle bir program yürür: Önce antik, ondan sonra Latin, daha sonra klasik, modern oyunlar diye. Bir yapay zeka evet bunların hepsini mantıken uygulayabilir. Fakat ruh dediğimiz şey yani bütün oyunculuk metotlarında ve türlerinde yani yüreğinizle oynayın, kalbinizden hissedin, içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye. Bu bizim düsturumuzdur. Yani ruhu nasıl verir, onu bilemiyorum. Gerçek oyunculuğun yerini alamayacaklar diye düşünüyorum ama onlar için bir metin yazılırsa, sadece onların oynayabileceği türden bir metin yazılırsa çıkar oynarlar ama uzun boylu gerçek oyunculuğun yerini alabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü sonuç olarak içinde bir yapay zeka ile üretilmiş bir elektronik bir sistem var. Böyle bir oluşumun ruhu nasıl olur, ona nasıl ruh verirsiniz, nasıl duygu yüklersiniz, o duyguyu en doğru şekilde dışarıya nasıl iletir, onu bilemiyorum. Yani yapay zeka bayağı başımıza dert açacak gibi bir iş var. Tabii ki dert açarken de hep bizim işimizi kolaylaştıracak, hep kendimizi update etmek durumunda kalacağız. Bunlara bir şey demiyorum ama tamamen ruh, beden ve kalple yapılan bütün işlerde, sadece oyunculuk değil, yani yapay zekanın sadece ruhsuz bir şekilde bir işi yapabileceğini ama başka şeyi, duyguya yönelik bir şeyi yapabileceğini pek zannetmiyorum.