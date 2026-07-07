Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...
Cemiyet ve magazin dünyasının usta kalemi Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yine çok konuşulacak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşıyor. Cankurt köşesinde; Mina Soyak'ın Kaan Günay ile sürpriz evlilik hazırlığından, ikinci bebeğine hamile olan Gamze Erçel'in şaşırtan isyanına ve Selma Çilek Çiftçi'nin lüks tekne tatilindeki anlarına uzanan renkli bir tur sunuyor. İşte magazin kulislerini hareketlendirecek o yazının tamamı...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:47