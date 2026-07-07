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Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Cemiyet ve magazin dünyasının usta kalemi Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yine çok konuşulacak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşıyor. Cankurt köşesinde; Mina Soyak'ın Kaan Günay ile sürpriz evlilik hazırlığından, ikinci bebeğine hamile olan Gamze Erçel'in şaşırtan isyanına ve Selma Çilek Çiftçi'nin lüks tekne tatilindeki anlarına uzanan renkli bir tur sunuyor. İşte magazin kulislerini hareketlendirecek o yazının tamamı...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:47
Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

İşadamı Erkut Soyak, bu kez gerçekten kayınpeder oluyor! Hatırlarsınız; eylül ayında bir arkadaş, Kıbrıslı ünlü şarkıcı Buray'ın, Erkut Soyak'ın 2012 yılında boşandığı Aslı Pehlivanlı'dan olan kızı Mina'yı ailesinden istemeye gideceğine dair 'bomba' bir haber yapmış ama haber elinde patlamıştı!

Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Doğrusunu her zamanki gibi yine benden öğrenin. Evet; iş ve moda dünyasının başarılı ismi Mina Soyak, bu kez gerçekten gelin oluyor.

Beyaz atlı prensi de çok tanıdık bir isim: Dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty ile nişanlanıp yüzük atan, ABD'de bir teknoloji şirketinin CEO'su olan Kaan Günay.

Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Bu arada meğer Mina Soyak ile Kaan Günay'ın aşkı yaklaşık yedi ay önce başlamış da haberimiz olmamış. Kaan Günay'ın işleri nedeniyle sürekli yurt dışında olan aşıklar, henüz evlilik tarihi belirlemese de, üç vakte kadar gelin-güvey olacaklarını duydum. Mutlulukları daim olsun...


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Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

ZORLA MI HAMİLE KALMIŞ?
Meslektaşlarım, ikinci bebeğine hamile olduğunu müjdeleyen oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel Yıldırım'ı bikinili görüntüleyip psikolojisini bozmuş!

Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Paylaştığı bir story ile fotoğraflardaki görüntüsünden dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Gamze Hanım sonuçta hamile ve tabii ki kilo almış. Hamile birinin kilo almasından mutsuz olmasını hatta psikolojisinin bozulmasını anlayamıyorum. Ayrıca Gamze Hanım ilk defa hamile kalmıyor ki, bütün bu süreçleri daha önce de yaşamıştı. Sanki -hiç sanmıyorum ama- ikinci çocuğu istememiş de, eşinin zoruyla hamile kalmış gibi davranıyor!!!


Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

MATCHA LATTE MUTLULUĞU
"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınlara örnek olan tasarımcı Selma Çilek Çiftçi, kız kardeşlerinin de eşlik ettiği tekne tatilinde yazın keyfini çıkarıyor.

Önceki gün Selma Hanım'ın bir paylaşımını görünce dikkatimi çekti. Tekneye market, dondurma, kıyafet servisi derken şimdi de gördük ki matcha latte servisi de başlanmış!

Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Selma Hanım da matcha tutkunlarından olacak ki, bu keyfinden teknede de ödün vermiyor! Elinde matcha'sı ile "benden mutlusu yok" notunu paylaştı; keyfi daim olsun...

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör