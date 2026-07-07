Sanatçıyı eledi kalbini teknoloji patronuna verdi! İşte yılın sürpriz aşkı...

Doğrusunu her zamanki gibi yine benden öğrenin. Evet; iş ve moda dünyasının başarılı ismi Mina Soyak, bu kez gerçekten gelin oluyor.

Beyaz atlı prensi de çok tanıdık bir isim: Dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty ile nişanlanıp yüzük atan, ABD'de bir teknoloji şirketinin CEO'su olan Kaan Günay.