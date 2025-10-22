Trend Galeri Trend Magazin Sanem Çelik'in biricik oğluydu... Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar bakın şimdi ne yapıyor? Yeni mesleğiyle şaşırttı

Bir dönemin parlayan çocuk yıldızı Ayberk Koçar, yıllar sonra bambaşka bir hayata adım attı. Aliye dizisindeki Arda rolüyle hafızalara kazınan Koçar'ın yeni mesleği ve değişimi görenleri adeta şaşkına çevirdi. Ekranların sevimli çocuğu şimdi bambaşka biri…

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:50
Ayberk Koçar'ın oyunculuk serüveni, 2004-2006 yılları arasında yayınlanan ve izleyicilerin büyük sevgisini kazanan Aliye dizisiyle başladı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan bu yapımda, küçük Ayberk "Arda" karakterini canlandırdı ve performansıyla hafızalara kazındı. Henüz dört yaşında olmasına rağmen, oyunculuğundaki doğallık ve sevimlilik sayesinde 76 hafta boyunca evlerimize konuk olan Koçar, o dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer aldı.

Aliye dizisinde; Halit Ergenç, Sanem Çelik ve Nejat İşler gibi usta isimlerle aynı kadroda yer almanın avantajını yaşayan Ayberk, bu deneyimle mesleğine güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin yayınlandığı dönem boyunca ve sonrasında, oyunculuğunu birçok farklı yapımda sürdürdü.

2008 yılında Pulsar dizisinde "Çağlar" karakterini oynayan genç oyuncu, 2013 yılında ise Benim Hala Umudum Var adlı dizide, ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kardeşi rolüyle ekranlara geldi. Bunun yanı sıra, 2010 yapımı Hayde Bre ve 2006 yapımı Son Osmanlı Yandım Ali filmlerinde de rol alarak beyaz perde deneyimini pekiştirdi.

İŞTE SON HALİ!

Ayberk Koçar, çocukluk döneminden bugüne geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. 4 yaşındaki sevimli haliyle hafızalara kazınan çocuk yıldız, artık 25 yaşında ve fiziksel olarak da adeta bambaşka biri olmuş durumda. Yıllar içinde hem görünüşü hem de duruşuyla olgunlaşan Koçar, değişimiyle hayranlarının ağzını açık bırakıyor.

Ancak bu parlak başlangıcın ardından Ayberk, oyunculuktan başka bir yol seçerek uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kariyerini farklı alanlara yönlendiren genç oyuncu, sahnelerin ve ekranların tozundan uzak, daha sakin bir yaşam sürüyor.

Son yıllarda hakkında pek fazla haber çıkmayan Ayberk Koçar, oyunculuğa devam etmemesine rağmen sektörde iz bırakan performansları ve sevimli çocuk yıldız kimliğiyle hala hatırlanıyor. Hem dizi hem film hem de reklam alanlarında genç yaşta önemli işlere imza atan Koçar, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca bilmesiyle farklı alanlarda da kendini geliştiren çok yönlü bir sanatçı.

Aliye dizisinde birlikte rol aldığı Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi oyuncularla anılan Ayberk Koçar'ın geçmişten bugüne uzanan oyunculuk yolculuğu, birçok kişi için nostaljik ve özel bir yer tutuyor. Küçük bir çocukken yakaladığı büyük şöhreti olgunlukla taşıyan Ayberk, hayatının yeni döneminde huzurlu ve sakin bir yol izliyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: ÜVEY BABA'NIN LAMİA'SI BURÇİN ABDULLAH!

Türk televizyonlarının çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içinde hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı.

Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı "Lamia" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Ayçe" karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde "Zehra" karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı.

2015'te kısa bir süreliğine "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde "Alev" karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a "Helena" rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı.

İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ!

Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde "Leman Sancakzade" karakterine hayat verdi.

Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı.

KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN! KOCA KIZ OLMUŞ...

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor.

Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece.

Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu.

İşte küçük yıldız Ada Elbir'in yıllar sonraki hali!

Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Ada Elbir, oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayarak dikkat çekmişti.

Şimdilerde çocukluğunun tadını çıkaran Elbir, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.