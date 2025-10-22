Sanem Çelik’in biricik oğluydu... Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar bakın şimdi ne yapıyor? Yeni mesleğiyle şaşırttı

Son yıllarda hakkında pek fazla haber çıkmayan Ayberk Koçar, oyunculuğa devam etmemesine rağmen sektörde iz bırakan performansları ve sevimli çocuk yıldız kimliğiyle hala hatırlanıyor. Hem dizi hem film hem de reklam alanlarında genç yaşta önemli işlere imza atan Koçar, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca bilmesiyle farklı alanlarda da kendini geliştiren çok yönlü bir sanatçı.