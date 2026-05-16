Trend Galeri Trend Magazin Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

'Ucuz Roman', 'Grease' gibi unutulmaz kült filmlerle sinema tarihine damga vuran Hollywood efsanesi John Travolta, son haliyle hayranlarını şoke etti! Tam 72 yaşında olan usta aktörün paylaşılan son görüntülerinde adeta gençlik iksirini bulmuş gibi durması, sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 16:36
Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı, sinema dünyasının pırıltılı isimlerini ağırlamaya devam ederken, Hollywood'un efsane oyuncularından John Travolta sergilediği sıra dışı imajla festivalin en çok konuşulan figürlerinden biri oldu.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Kırmızı halıda yürürken insanların adeta tanımakta güçlük çektiği ünlü aktörün yanındaki kızı Ella Bleu Travolta olmasa, hayranlarının onu fark etmesi çok daha uzun sürebilirdi.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

YENİ İMAJIYLA CANNES KIRMIZI HALISINDA

Oynadığı 'Ucuz Roman' ve 'Grease' gibi ikonik yapımlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran 72 yaşındaki usta oyuncu John Travolta, festival kapsamında ilk yönetmenlik denemesi olan projesinin galasında boy gösterdi.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Ancak usta aktörün gecede bu kadar dikkat çekmesinin nedeni sinematografik başarısından ziyade radikal görsel değişimiydi.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Başına taktığı beresi, boyanmış sakalı ve bıyığıyla her zamanki halinden çok uzak bir profil çizen Travolta'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRAN KIZI EŞLİK ETTİ

John Travolta'nın bu unutulmaz yürüyüşünde yanında, 2020 yılında amansız bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta vardı.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Hem annesinin hem de babasının en belirgin ve güzel hatlarını taşıyan Ella Bleu, kırmızı halıdaki zarafeti ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Yıllara meydan okuyan babasının bu marjinal ve genç işi tarzı kızının güzelliğini bile gölgede bırakırken, ünlü baba-kızın festivaldeki bu uyumlu ve sevgi dolu halleri objektiflere uzun süre unutulmayacak kareler olarak yansıdı.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Ünlü baba-kızın festivaldeki bu uyumlu ve sevgi dolu halleri objektiflere uzun süre unutulmayacak kareler olarak yansıdı.

Sanki 72 değil 22 yaşında! Dünyaca ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan hali şoke etti: Zamanı durdurmanın sırrını bulmuş...

Kameralar karşısında birbirlerine destek veren ikilinin bu iç ısıtan duruşu, Travolta ailesinin yaşadığı büyük kayıpların ardından birbirlerine ne kadar sıkı bağlandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Eşinin vefatından sonra kendisini çocuklarının eğitimine ve kariyerine adayan usta aktör, kızının sinema dünyasındaki adımlarını da en önden gururla izlemeye devam ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör