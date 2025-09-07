’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından Adnan Ayberk, 'Avanak Apti'deki Yadigar Ejder karakteriyle hafızalara kazındı. Usta oyuncu her ne kadar kamera önünde güldüren bir yüz olsa da, perde arkasında zorluklarla dolu bir hayat sürdü. Adnan Ayberk'in erken gelen vedası ve ortaya çıkan yaşam öyküsü, hayranlarını derin bir hüzne boğdu...