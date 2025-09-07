Trend Galeri Trend Magazin 'Şark Bülbülü'nün 'Mazlum'u 'Gerzek Şaban'ın 'Kahveci Hamza'sı 'Doktor Civanım'ın da 'Gaffur'uydu! Adnan Ayberk'in hayat hikayesi yürek burktu!

'Şark Bülbülü'nün 'Mazlum'u 'Gerzek Şaban'ın 'Kahveci Hamza'sı 'Doktor Civanım'ın da 'Gaffur'uydu! Adnan Ayberk'in hayat hikayesi yürek burktu!

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından Adnan Ayberk, 'Avanak Apti'deki Yadigar Ejder karakteriyle hafızalara kazındı. Usta oyuncu her ne kadar kamera önünde güldüren bir yüz olsa da, perde arkasında zorluklarla dolu bir hayat sürdü. Adnan Ayberk'in erken gelen vedası ve ortaya çıkan yaşam öyküsü, hayranlarını derin bir hüzne boğdu...

Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:15
’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

"Yadigar Ejder" sahne adıyla tanınan oyuncu, özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu "Avanak Apti" filmindeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Ancak Ayberk, popüler yıldızların gölgesinde kalarak hak ettiği ilgiyi pek göremedi.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

1947 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Adnan Ayberk, Anadolu'dan başlayıp Yeşilçam setlerine uzanan zorlu bir yolculuğa çıktı. Oyunculuğa duyduğu sevgi ve sahip olduğu yetenekle birçok projede yer aldı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Fakat ne yazık ki büyük isimlerin yanında, daha çok yan rollerde kaldı ve asla tam anlamıyla parlayamadı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Usta oyuncu Adnan Ayberk, 1991 yılında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili yıllarca çeşitli söylentiler yayıldı en yaygın olanı da soğuk bir yerde donarak yaşamını yitirdiği yönündeydi. Bu hikaye, zamanla neredeyse bir şehir efsanesine dönüştü ve birçok kişi tarafından gerçekmiş gibi kabul edildi.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAKİ GERÇEK YILLAR SONRA ÇIKTI!

Meslektaşı Süheyl Eğriboz Aybeker'in ölüm anını şöyle anlatıyor : 'Bu adam içki içmezdi. Bir yere açılışa gidiyor. Limonatasının içine gizlice votka koyuyorlar. O da birkaç tane içiyor.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Sonra Galatasaray Kulübü'nün karşısındaki, tuvaleti alaturka olan bir otele gidiyor. Tuvaletten kalkarken kafasını karşıdaki duvara çarpıyor. Beyin kanaması geçiriyor. Donarak öldü demeleri yalan.'

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

HAYATINI KAYBETTİĞİNDE SADECE 40 YAŞINDAYDI...

Adnan Ayberk'in 40 yaşında hayatını kaybetmesi ise duyanları da bir o kadar etkiledi...

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Yeşilçam'ın usta isimleri hayatlarıyla da merak konusu oluyor...

Türk sinemasının efsanevi oyuncularından Ekrem Bora, 7 Mart 1932'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası, Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından Mazhar Uçak'tı ve soyadını da uçuşu sırasında almıştı. Bora, babasını henüz bebekken kaybetti ve ailesiyle İstanbul'a taşındı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Sinemaya ilgisi ortaokul yıllarında başlayan sanatçı, 1953'te Yıldız dergisinin düzenlediği artist yarışmasına gizlice katıldı ve birinci oldu.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Bu başarının ardından "Bora" soyadını alarak sinema dünyasına adım attı. 1955'te "Alın Yazısı" filmiyle kariyerine başlayan sanatçı, 1958 itibarıyla birçok önemli yapımda rol aldı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

1962 yılında Ayhan Işık ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı "Acı Hayat" filmiyle büyük çıkış yakalayan Bora, sert karakterlerin aranan yüzü haline geldi.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

1966'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 1970'li yıllarda sinema sektöründeki durgunluk nedeniyle sahneye yönelen sanatçı, bir dönem gazinolarda şarkıcılık yaptı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Bora, 1990'da "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" filmiyle bir kez daha Altın Portakal kazandı. 2008'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan usta oyuncu, 2009'da "Makber" filmiyle sinemaya veda etti.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Türk sinemasının en karizmatik aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden sanatçı, usta isimlerin de belirttiği gibi, sinema tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

YEŞİLÇAM'IN SULTANI TÜRKAN ŞORAY'IN OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

1-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu, 'Türk sinemasının Sultanı' Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Şoray'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü takdim edilecek. Şoray'ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı kült film 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterilecek.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

TÜRKAN ŞORAY'IN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ O YÖNÜ!

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta oyuncu, sinema dışında yönetmenliğe de el attı.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

"Dönüş" (1972), "Azap" (1973), "Bodrum Hakimi" (1976) ve "Uzaklarda Arama" (2015) gibi filmlerin yönetmenliğini yaparak, sektördeki yeteneğini farklı alanlarda da gösterdi. 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" filminde ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenlik koltuğuna oturdu.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

Özel hayatı daima merak edilen Şoray, uzun yıllar Rüçhan Adlı ile birliktelik yaşadı. Ancak Adlı'nın eşinden boşanmaması nedeniyle ilişkileri sona erdi.

’Şark Bülbülü’nün ’Mazlum’u ’Gerzek Şaban’ın ’Kahveci Hamza’sı ’Doktor Civanım’ın da ’Gaffur’uydu! Adnan Ayberk’in hayat hikayesi yürek burktu!

1983'te tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenen sanatçının bu evlilikten Yağmur adında bir kızı oldu. Şoray ve Ünal, 1987'de yollarını ayırdı.