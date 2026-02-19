Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti: Yine nasip oldu şükürler olsun!

Şarkıcı Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti: Yine nasip oldu şükürler olsun!

Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti. Bir paylaşım yapan Alişan, kalplere dokundu. Takipçileri Alişan'ı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 19.02.2026 21:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 21:17
Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

UMRE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Ailesiyle sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı, bu kez Umre'den yepyeni paylaşım gerçekleştirdi.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Alişan, Ramazan'ın ilk gününde gittiği Umre'den paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazandı.

"YİNE NASİP OLDU ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ünlü şarkıcı paylaşımının altına ise, "Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim..Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin.." notunu ekledi.

İşte Alişan'dan Umre pozu!

"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürerek 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten çift, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almış, 2021'de ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Aile pozuyla dikkat çeken başarılı sanatçı, geçtiğimiz haftalarda da kızının doğum gününü kutlamıştı...

Kızı Eliz'in yeni yaşını kutlayan ünlü şarkıcı, peş peşe paylaştığı karelerle takipçilerini duygulandırmıştı.

"BABAN HER AN YANINDA OLACAK"

Ünlü sanatçı yayınladığı karelere ise şu notu düşmüştü: "Benim minik kızım büyüyor. Böyle başladı hikayemiz ve senin gibi bir evlat verdiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum. Tek dileğim Allah'tan sağlıkla büyü ve Allah izin versin her anına şahit olayım canım kızım. Beni, anneni ve tüm aileni her zaman başarılarınla gururlandıracağın günlerimiz olsun İnşallah. Baban ihtiyacın olduğu her an yanında olacak. Seni çok seviyorum canım kızım, iyi ki doğdun". Alişan duygusal paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü.

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu.

Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu.

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.

TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı.