Şarkıcı Çelik'ten örnek hareket: Veresiye borçlarını tek tek kapatıyor! 5.000'den 65.000 TL'ye borçları sıraladı…

Şarkıcı Çelik Erişçi, önceliği deprem bölgeleri olmak üzere gittiği şehirlerde bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Halktan büyük takdir toplayan Erişçi, son olarak takipçisinin "Bir defter ortalama ne kadar tutuyor?" sorusuna yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2026 17:07
Şarkıcı Çelik Erişçi, deprem bölgelerine yönelik örnek bir yardım hareketi başlattı.

Hatay ve Kahramanmaraş gibi illeri ziyaret eden Erişçi, bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini tek tek toplayarak borçları kapattı.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Çelik'in şehir şehir sürdürdüğü bu yardım turu sırasında sosyal medyada takipçileri de meraklarını dile getirdi. Bir takipçi, "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" diye sordu.

Ünlü şarkıcı, gelen soruya cevap verdi:
"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı. Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim"

"SADAKANIN AÇIKÇA DUYURULMASI FAYDALI OLABİLİR"

Sanatçı, geçen günlerde de yaptığı hareketle ilgili eleştirilere yanıt vererek şunları söylemişti: "Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur"