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Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! "Ömrümün sonuna kadar" diyerek o mesajları attı
Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! "Ömrümün sonuna kadar" diyerek o mesajları attı
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, eski şirket müdürü tarafından sistematik olarak rahatsız edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. Kan donduran mesajları delil olarak sunan Türkmen'in eski çalışanının, ünlü sanatçıyı açıkça tehdit ettiği iddia edildi. İşte o davanın perde arkası...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:12