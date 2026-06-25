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Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! "Ömrümün sonuna kadar" diyerek o mesajları attı

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, eski şirket müdürü tarafından sistematik olarak rahatsız edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. Kan donduran mesajları delil olarak sunan Türkmen'in eski çalışanının, ünlü sanatçıyı açıkça tehdit ettiği iddia edildi. İşte o davanın perde arkası...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:12
Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Gökhan Türkmen, eski bir personeli tarafından hedef alındığı gerekçesiyle adli makamlara başvurdu.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Ünlü şarkıcı; eski çalışanı Muhammet Fatih T.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu ve peşini bırakmadığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Milliyet'te yer alan habere göre verilen şikayet dilekçesindeki olaylar, Türkmen'e ait prodüksiyon şirketinde uzun süre genel müdürlük yapan Muhammet Fatih T.'nin görevini kötüye kullanmasıyla başladı.

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Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Sorumluluklarını suistimal ettiği ve ahlaka aykırı davranışlar sergilediği fark edilen personelin iş sözleşmesi, Türkmen tarafından sonlandırıldı ve 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şirketle olan bağı tamamen koparıldı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Görevden çıkarılmayı kabul edemeyen Muhammet Fatih T., iddiaya göre yaklaşık bir senedir Gökhan Türkmen'i düzenli olarak rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

"SENİNLE UĞRAŞMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Bu süreçte eski çalışanın attığı iddia edilen ve dosyaya delil olarak eklenen o mesajlar ise şu şekilde: "Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim..." "Gökhan Türkmen denilen mahluk, sana bir şey olursa benden haberin olsun"

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Yaşadığı bu süreç karşısında sessiz kalmayan Gökhan Türkmen, eski çalışanından şikayetçi olarak konuyu yargıya taşıdı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Gökhan Türkmen'in annesi Erzincan, babası ise Rizeli'dir. 1997 yılında gitarla tanıştı. Habire Yahşi Lisesi Mezunudur. 2000 yılından itibaren çeşitli mekân ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Eğitimini tamamladıktan sonra Şan eğitimi alan Türkmen, çeşitli alanlarda sahne alarak müzik hayatına başlamıştır.

Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! Ömrümün sonuna kadar diyerek o mesajları attı

Sosyal medya üzerinden yayınladığı Büyük İnsan adlı şarkısıyla oldukça yüksek bir beğeni alan Gökhan Türkmen, ardından Dön ve Efkarlıyım şarkılarının da beğeni almasıyla Şarkıcı Keremcem ile Aykut Gürel tarafından destek alan Türkmen, 2008 yılında Büyük İnsan Albümünün çıkışını yapmıştır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör