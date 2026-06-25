Şarkıcı Gökhan Türkmen’e eski çalışanından ölüm tehdidi! "Ömrümün sonuna kadar" diyerek o mesajları attı

"SENİNLE UĞRAŞMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Bu süreçte eski çalışanın attığı iddia edilen ve dosyaya delil olarak eklenen o mesajlar ise şu şekilde: "Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim..." "Gökhan Türkmen denilen mahluk, sana bir şey olursa benden haberin olsun"