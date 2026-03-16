Ünlü şarkıcı Katy Perry, şarkısının klibi için kameraların karşısına geçti ancak Perry hayranlarını korkuttu. KIYAFETİ DE BİR ANDA TUTUŞTU Senaryo gereği alevler bir anda kontrolden çıktı. Katy Perry'nin kıyafeti de bir anda tutuştu. SET EKİBİNDEN MÜDAHALE O korku dolu anlarda set ekibi yangına söndürme tüpleriyle anında müdahale etti. KAMERALAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ Yaşanan bu olay sonrası ünlü şarkıcıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şarkıcı Katy Perry alevler içinde kaldı! İşte o korku dolu anlar! İşte yabancı isimlerin sizler için derlediğimiz dönüşümleri... ABD'li oyuncu Candace Cameron Bure, 'Candace Cameron Bure Podcast'in 11. sezon açılış bölümünde yıllardır yaşadığı yeme bozukluğu ve beden algısı sorunlarını ilk kez bu kadar açık dile getirdi. 49 yaşındaki ünlü oyuncu, ergenliğinde başlayan bulimia nervoza ile verdiği mücadelenin halen sürdüğünü söyledi. '18 Yaşında Bulimia Geliştirdim' 'Yeme bozukluğu geçmişim 18 yaşında başladı,' diyen Bure, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: Evliliği ve Destek Süreci: 'Valeri En Büyük Destekçim Oldu' Candace Cameron Bure, 'Full House' dizisinin finalinden sonra eşi Valeri Bure ile Montreal'e taşınmıştı. O dönemde eşi Valeri'nin profesyonel buz hokeyi kariyerine destek olan oyuncu, bu süreçte yeme bozukluğunun daha da derinleştiğini anlattı. Ancak Bure, 29 yıllık eşi Valeri'nin desteğini överek, 'Bu süreçte yanımda olması, ruh sağlığım açısından inanılmaz önemliydi,' dedi. Hollywood'da Büyümenin Bedeni: 'Küçük Yaştan İtibaren Diyet Kültürünün İçindeydim' Candace Cameron Bure, Hollywood'da çocuk yaşta ünlü olmanın kendisinde kalıcı bir beden algısı baskısı yarattığını söyledi. 'Normal Bir Çocuktum Ama TV İçin Yeterince İnce Değildim' Oyuncu, çocukluğunda kamera karşısında vücudunu sürekli kıyasladığını, 'Normal bir 12 yaşındaydım ama diğer çocuk oyunculara göre daha tombuldum,' sözleriyle anlattı. Bure'nin ailesi, sektörden gelen olası eleştirilerin önüne geçmek için proaktif davransa da, bu yaklaşım onun beden algısında kalıcı izler bıraktı. Hâlâ Fiziksel Görünümü Üzerinden Yargılanıyor Bure, yaşadığı yeme bozukluğu süreci geçmişte kalmış olsa da dış dünyanın hâlâ onu fiziksel görünümüyle değerlendirdiğini belirtti. 'Bu Mücadele Sonsuza Kadar Sürebilir Ama Yalnız Değilim' Candace Cameron Bure, yeme bozukluğu ile mücadele eden pek çok kişinin benzer duygular yaşadığını belirterek, bu konuların daha çok konuşulmasının önemli olduğunu vurguladı: YALAN RÜZGARI'NIN İFLAH OLMAZ KÖTÜ ADAMI VİCTOR! ERİC BRAEDEN'IN 84 YAŞINDA OLDUĞUNA KİMSE İNANAMIYOR... Pembe dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Victor Newman, Yalan Rüzgarı (The Young and the Restless) dizisinin izleyicilerinin hafızasına kazınmış bir figür. Ancak çok az kişi onun bu noktaya nasıl geldiğini ve aslında başlarda dizide yalnızca birkaç haftalık bir karakter olarak tasarlandığını biliyor! Victor karakteri, 1980 yılında diziye sekiz ila on iki hafta sürecek geçici bir rol olarak dahil edildi. Yapımcı William J. Bell'in planı basitti: Victor, kötü bir eş olacaktı ve hikâyesi karısı tarafından öldürülerek sona erecekti. Ancak Eric Braeden'ın etkileyici oyunculuğu tüm planları altüst etti. Braeden'ın 'sesi, gücü ve içsel karizması' sayesinde karakter sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda dizinin başrolüne dönüştü. Victor, sadece iş dünyasında acımasız bir iş adamı değil; aynı zamanda karmaşık ilişkileri ve aile içi dramalarıyla da dikkat çeken bir karakter. Nikki ile fırtınalı aşkı, çocukları Victoria, Nicholas ve Adam'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiler; Ashley, Hope ve Sharon gibi karakterlerle olan tartışmalı yakınlıkları diziyi yıllarca sürükledi. Onun alçak tonlu sesi, güç tutkusu ve gerektiğinde parayı bir silah gibi kullanması onu 'sevmeyi sevdiğimiz kötü adam' hâline getirdi. Gerçek hayatta Victor'u canlandıran Eric Braeden, 40 yılı aşkın süredir rolünü başarıyla sürdürüyor. Hollywood Walk of Fame'de yıldızı olan Braeden, Victor karakteri sayesinde sayısız ödül kazandı. Şimdiye kadar kalp naklinden psikiyatrik kliniğe, hafıza kaybından iş imparatorluklarına uzanan hikâyesiyle Victor, tam anlamıyla gündüz kuşağının Don Kişot'u oldu! Şimdiki yaşında hâlâ aktif olan Braeden'ın bu efsanevi karaktere kattığı derinlik ve güç, dizinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak Victor'u ölümsüzleştirdi. TELEVİZYON TARİHİNİN EN İKONİK KÖTÜ ADAMINI BİLİYOR MUSUNUZ? 'DALLAS'IN CEYAR'I!' Amerikan televizyon tarihinin en ikonik kötü karakterlerinden biri olan J.R. Ewing, 1978'den 2012'ye kadar izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir yer bıraktı. Larry Hagman'ın canlandırdığı bu acımasız petrol baronu, Dallas dizisinin tam 357 bölümünde boy gösterdi ve dizinin en popüler yüzü olarak öne çıktı. Hatta Hagman, orijinal dizinin tamamında yer alan tek aktör olarak tarihe geçti. J.R., açgözlü, manipülatif ve çoğu zaman psikopat eğilimleriyle tanındı. İş dünyasında acımasızlığıyla rakiplerini rüşvet ve şantaj gibi sinsi taktiklerle alt etmeye çalışırken, özellikle düşmanı Cliff Barnes ile amansız bir rekabet içindeydi. Ancak bu kötü adamın da insani yanları vardı; ailesine olan bağlılığı ve dizinin ilerleyen sezonlarındaki karmaşık, zaman zaman düşünceli halleri onun sadece bir 'kötü' olmaktan öte bir karakter olduğunu gösterdi. Larry Hagman ise J.R. karakterine hayat veren oyuncu olarak, televizyon tarihinin en sevilen 'kötü adam'larından biri olarak anıldı. Hagman, 1950'lerden itibaren pek çok film ve dizide rol aldı. Ancak en büyük şöhretini J.R. Ewing ile yakaladı. Ne var ki, Hagman'ın hayatı ekran dışı zorluklarla da doluydu. Uzun yıllar süren alkol problemi sebebiyle 1995'te karaciğer nakli ameliyatı geçirdi. Son yıllarında ise gırtlak kanseriyle mücadele etti ve 2012'de Dallas'taki hastanede hayata veda etti. J.R. Ewing karakteri, TV Guide tarafından 'Tüm Zamanların En Kötü 60 Kötü Adamı' listesinde birinci, Rolling Stone dergisi tarafından ise 'En İyi 40 TV Kötü Adamı' arasında 11. sırada yer aldı. Bu da onun televizyon dünyasında ne denli etkili ve unutulmaz bir figür olduğunu gözler önüne seriyor. DALLAS'IN İYİ ÇOCUĞU 'BOBBY' 76 YAŞINDA! PATRİCK DUFFY YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI: SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ... 1980'lerin en efsanevi televizyon dizilerinden biri olan Dallas, hem dramatik hikayesi hem de unutulmaz karakterleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri ise kesinlikle Bobby Ewing'tı. Dallas'ın 'iyi çocuğu' olarak anılan Bobby, ailesinin içinde denge unsuru, vicdan sesi ve çoğu zaman olayların çözümleyicisi olarak dikkat çekti. Bu karakteri canlandıran isim ise Patrick Duffy'ydi. İŞTE SON HALİ! Bobby Ewing, dizide Southfork çiftliğinin orta oğlu olarak yer aldı. Diğer aile üyelerinin aksine, daha idealist, dürüst ve şefkatli yapısıyla izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Bobby, abisi J.R. Ewing'in entrikaları ve hırslı yapısına karşı koyan nadir karakterlerden biriydi. Bu özellikleriyle Bobby, sadece dizinin değil, 80'ler televizyon tarihinin de en unutulmaz karakterleri arasında yer aldı. Dizideki ilişkileri, özellikle Pamela Barnes ile yaşadığı iniş çıkışlı aşk hikayesi, yıllarca konuşuldu ve dizinin efsanevi sahnelerinden bazılarına imza attı. Patrick Duffy ise Bobby Ewing karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 1949 yılında Montana'da dünyaya gelen Duffy, oyunculuğa olan ilgisini üniversite yıllarında keşfetti. New York'taki oyunculuk eğitiminden sonra televizyon dünyasına adım attı ve Dallas dizisiyle yıldızı parladı. Patrick Duffy, Bobby karakterine hayat verirken onun sıcaklığı ve samimiyetini başarılı bir şekilde yansıttı. Bu sayede dizinin tüm dünyada sevilmesinde önemli bir rol oynadı. Dallas dizisinin sona ermesinin ardından da Patrick Duffy, televizyon kariyerine devam etti. Özellikle Step by Step adlı sitcomda rol alması, onu yeni nesil izleyicilerle buluşturdu. Kariyeri boyunca hem drama hem de komedi türlerinde başarılı işlere imza attı. Aynı zamanda kişisel yaşamında da mutlu bir evliliği ve iki çocuğu bulunuyor. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık alanlarında da çalışmalar yaptı. Dallas'ın Bobby Ewing'i, sadece iyi kalpli bir karakter olmanın ötesinde, aile bağlarının ve sadakatin önemini vurgulayan bir figür olarak hafızalara kazındı. Patrick Duffy'nin performansı, dizinin 30 yılı aşkın süredir tekrar izlenmesine ve kült bir klasik haline gelmesine büyük katkı sağladı. Özetle, Bobby Ewing karakteri ve onu canlandıran Patrick Duffy, televizyon tarihine geçmiş bir ikili olarak hatırlanıyor. Dürüstlüğü, ailesine olan bağlılığı ve sevgi dolu tavrıyla Dallas dizisinin kalbinde yer almayı sürdürüyorlar.