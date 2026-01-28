Şarkıcı Lara estetik sonrası bambaşka biri oldu! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti

Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonların ardından büyük bir değişim yaşadı. Geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giren Lara, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 10 yıl içerisinde tam 40 kilo veren ünlü şarkıcı, zayıflama sürecinin ardından yaptırdığı estetik müdahalelerle adeta bambaşka biri oldu. "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlatan Lara'nın son hali magazin gündemine damga vurdu.