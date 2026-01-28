Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Lara estetik sonrası bambaşka biri oldu! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti

Şarkıcı Lara estetik sonrası bambaşka biri oldu! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti

Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonların ardından büyük bir değişim yaşadı. Geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giren Lara, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 10 yıl içerisinde tam 40 kilo veren ünlü şarkıcı, zayıflama sürecinin ardından yaptırdığı estetik müdahalelerle adeta bambaşka biri oldu. "Dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlatan Lara'nın son hali magazin gündemine damga vurdu.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 12:03
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

"DUDAĞIMLA PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Lara, yayınladığı gönderi ile adından söz ettirmişti.

Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etmişti.

İtirafta bulunan 46 yaşındaki Lara, konuyla ilgili, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum' demişti.

Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcı Lara, geçen aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Sosyal medyadan gelin-damat pozları paylaşılan şarkıcı ile eşinin karelerine beğeni yağmıştı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik ...

DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

TUVANA TÜRKAY

TUVANA TÜRKAY