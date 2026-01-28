Şarkıcı Lara estetik sonrası bambaşka biri oldu! ‘Dudağımla pipet bile tutamıyorum’ demişti

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.